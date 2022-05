​UCID celebra aniversário com foco nos desafios para o desenvolvimento

O presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) destaca o papel do partido na instalação da democracia no país e afirma que a actual preocupação centra-se nos desafios de Cabo Verde.

A garantia é dada por João Santos Luís, em conferência de imprensa, realizada no Mindelo, para assinalar mais um aniversário dos democratas-cristãos.

“Hoje a preocupação centra-se nos desafios do país e na consolidação do processo democrático, instalado desde 1991 em Cabo Verde. Sem dúvida que o desenvolvimento do país é certamente um dos maiores desafios da actualidade, pois consideramos que existe muita margem para que o país consiga melhores condições de desenvolvimento e promova uma melhor qualidade de vida dos cabo-verdianos”, assegura.

Segundo João Santos Luís,” os desafios do país são os mesmos da UCID”.

“A UCID terá que estar preparada para enfrentar os desafios que se impõem e dar a sua melhor contribuição ao país para que de forma célere se possam reduzir as desigualdades sociais”, afirma.

Questionado sobre para onde caminha o partido, 44 anos depois da fundação, João Santos Luís afirma que o caminho será decidido pelo povo.

“A UCID caminha para onde o povo de Cabo Verde quiser. Estamos frequentemente a trabalhar juntamente da população, em todas as ilhas, a convencer essa mesma população de que as coisas não podem continuar da forma como estão. Estamos convictos de que o partido chegará até onde os eleitores e a população, de uma forma geral, querem que o partido chega”,

Durante o seu discurso, o presidente da UCID homenageou fundadores e militantes, "pelo trabalho feito na promoção e desenvolvimento do partido ao longo dos anos”. Criada em 1978, a UCID assinala hoje 44 anos de existência.