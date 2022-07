PAICV exige explicações do governo quanto a perda do certificado de operador aéreo pela TACV

O PAICV exigiu hoje ao governo explicações quanto a perda do certificado de operador aéreo pela TACV e quanto a entrega do avião que havia sido arrestado para alegadamente cobrir as dívidas da Icelandair.

Em conferência de imprensa, o secretário-geral do partido, Julião Varela, afirmou que o “amadorismo e a cultura da mediocridade” que caracterizam a actual administração da TACV não se compatibilizam com a gestão de um sector tão especializado e complexo como é o da aviação civil.

“Vale lembrar que no domínio da certificação, a TACV e a aviação civil cabo-verdiana têm um histórico de boas práticas patentes na montagem de dossiers que conduziram a certificações como a da Categoria I da Administração Federal da Aviação dos EUA (FAA), a da IOSA (Certificado de segurança da IATA) e a da própria EASA (Agência Europeia dos Serviços da Aviação) que foram ativos importantes que deram muito prestígio e credibilidade à companhia e ao país e que, infelizmente, estão a ser desbaratados pelo actual governo”, acusou.

Julião Varela questionou a quem devem ser assacadas as responsabilidades de ressarcir aos passageiros pelos incómodos e prejuízos causados e quem responde pela caducidade e pela não actualização da referida certificação.

“Chegou-se a essa gritante inconformidade por ignorância ou por negligência?”, indagou.

Para o PAICV a TACV é hoje uma companhia sem norte, fazendo navegação à vista, sem uma política comercial e sem uma estratégia de desenvolvimento a prazo que soma prejuízos aos seus acionistas, no caso, os cabo-verdianos.

Este novo episódio, segundo Julião Varela, vem juntar-se ao quadro “já muito precário” da TACV, com os trabalhadores a braços com salários em atraso, ao mesmo passo que se denuncia a situação difícil da companhia de bandeira nacional, que inclusive já propõe uma redução substancial dos salários dos trabalhadores.

“A esta situação, acrescenta-se, também, um novo facto por ser esclarecido que é o desfecho do processo do avião arrestado na ilha do Sal, com todo o aparato, há um ano. Afinal com que garantia ficou o País para cobrar as elevadas dividas da Icelandair para com Cabo Verde incluindo o valor da venda da empresa – os tais 48 mil contos. É caso para se perguntar até quando e a que preço vai o Governo de Cabo Verde e o seu primeiro-ministro teimar em manter este insustentável estado das coisas na transportadora aérea nacional”, disse.