​Crises pandémica, seca e guerra objeto de “intenso debate” no Conselho da República

A situação socioeconómica do país, em decorrência da pandemia da covid-19, da seca e da guerra na Ucrânia, foi tema principal de debate durante a reunião do Conselho da República (CR) que aconteceu quinta-feira, em São Vicente. Foram consensualizados vários contributos visando, por exemplo, uma cada vez maior qualidade e eficácia na gestão do período de crise, anunciou a Presidência República.

Numa nota de imprensa emitida ao início da noite, a Presidência refere que o debate foi intenso, esclarecedor e construtivo. Durante o encontro, no Palácio do Povo, ficou assente que é preciso “um mais elevado grau de coresponsabilização política e cidadã, uma mais apurada estratégia para a mobilização de recursos para o país, tendo presente a emergência de uma nova ordem mundial e a necessidade de estar preparado e cada vez mais capacitado para as exigências associadas a este mundo em transfiguração”.

“Foram analisadas as crises, designadamente a climática, com a seca prolongada, a decorrente da pandemia, a energética, provocada pela guerra, com a subsequente escalada dos preços e seus pesados reflexos na vida das pessoas e da sua própria segurança alimentar”, lê-se.

O Conselho da República apreciou as várias medidas adoptadas pelo Governo para mitigar o impacto das crises e debateu cenários e entendimentos possíveis.

“Neste sentido, o CR beneficiou-se de uma apresentação pelo Senhor Primeiro Ministro, a qual foi complementada pelas apresentações de outros três membros do Governo que, enquanto convidados, participaram na reunião: os Senhores Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital, Ministro da Agricultura e Ambiente e Ministro da Indústria, Comércio e Energia”, aponta.

Foi a primeira reunião do Conselho da República sob a presidência de José Maria Neves, que cumpre o compromisso de passar a realizar no Palácio do Povo, no Mindelo, as sessões deste órgão constitucional de consulta do Presidente da República.

Antes da sessão foram empossados os cinco novos membros nomeados pelo Chefe de Estado.

O Conselho da República é presidido pelo Presidente da República e integrado pelo Presidente da Assembleia Nacional, o Primeiro Ministro, o Presidente do Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça, o Presidente do Conselho Económico, Social e Ambiental, os antigos Presidente da República e ainda cinco cidadãos designados pelo Presidente da República.