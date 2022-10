Augusto Neves retira pelouros aos vereadores da UCID e PAICV

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente retirou os pelouros e poderes dos vereadores eleitos por UCID e PAICV. A medida foi anunciada esta tarde, depois da remoção, esta sexta-feira, dos canteiros que sinalizavam a implementação do projecto “Cidade Familiar Pedonal”, alegadamente desautorizando uma decisão do edil.

Augusto Neves fala em perda de confiança.

“Esse acto cria toda uma desconfiança, uma desorganização. Terei que tomar medidas drásticas no sentido de pôr cobro a esta situação. A medida que iremos tomar é a perda total de confiança, os pelouros. Irei retirar tudo a esses vereadores, pela perda total de confiança, já não há condições mínimas de trabalhar com esses vereadores”, assegura.

A CMSV anunciou recentemente o arranque do projeto “Cidade Familiar Pedonal”, com foco na criação de uma área pedonal no centro da cidade do Mindelo, abrangendo a Praça Nhô Roque e parte da Rua Cristiano Sena Barcelos.

Augusto Neves assegurou na conferência de imprensa que o projecto vai avançar e que os vasos seriam recolocados na via, o que aconteceu esta tarde.

“Iremos recolocar tudo no seu lugar, como estava, porque é algo aprovado e autorizado pelo presidente, que é também o vereador pelo pelouro do urbanismo, e eu não permito nenhuma falta de respeito, muito menos essa total ilegalidade cometida por esses vereadores”, afirma.

Questionado sobre o impacto deste projecto no trânsito do centro da cidade, Augusto Neves sublinha que “o transito naquela rua não é tão importante” e que “ruas paralelas podem resolver o problema”.

Os canteiros que servem de separadores na chamada rua pedonal foram retirados esta manhã, por ordem do vereador Anilton Andrade, responsável pelos pelouros da segurança rodoviária e da defesa dos consumidores, numa iniciativa que contou com o apoio dos outros vereadores da UCID e também do PAICV. A medida foi justificada com “razões de segurança rodoviária”.