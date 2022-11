Ministra da Justiça anuncia intenção de “centralizar” todos os serviços de registo e notariado no ex-edifício dos TACV

A ministra da Justiça asseverou hoje que o ex-edifício dos TACV em São Vicente vai receber obras para acolher todos os serviços de registo e notariado e possivelmente até o Cartório de Monte Sossego.

“Inicialmente o espaço estava reservado para receber os cartórios notariais, mas, a dimensão do espaço e o aproveitamento que se pode dar a esta parte contígua, leva-nos a pensar em concentrar todos os serviços de registo e notariado aqui neste prédio”, sustentou Joana Rosa, que visitou o edifício no início da tarde de hoje.

A governante considerou que a concentração dos serviços irá “facilitar a vida aos cidadãos e utentes”, e agora a sua visita marca o arranque das obras “muito atrasadas” devido ao tempo de espera para a saída dos serviços do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD).

Sendo assim, ajuntou Joana Rosa, está prevista a reestruturação do prédio principal e ainda uma estrutura adjacente para “melhor organização” da cidade do Mindelo, onde o Governo efectivará um projecto “muito ambicioso e com todos os serviços concentrados”, inclusive, com uma “interligação” entre os balcões de atendimento e os notários, que “podem acompanhar a demanda e a movimentação no atendimento”.

Questionada se por essa razão será desactivado o cartório da zona de Monte Sossego, a governante disse ser preciso fazer um estudo, uma vez que a criação da estrutura teve como objectivo aproximar os serviços do cidadão.

“Mas, havendo um espaço público, do Estado, que ofereça melhores condições e que esteja num espaço centralizado, acho que poderá haver necessidade de se deslocalizar o cartório de Monte Sossego”, advogou Joana Rosa, admitindo que o cartório trouxe “muitas vantagens” para São Vicente, entretanto, “há necessidade de sair de arrendamentos, de incómodos de vazamentos e infiltrações e de serviços em andares inadequados de acesso, principalmente a deficientes”.

E todos estes pormenores, afiançou, estão a ser trabalhados no novo edifício que tem um orçamento inicial de 25 mil contos, mas, que poderá “triplicar” devido às exigências dos serviços, inclusive, de colocação de elevadores para acessos a andares superiores.

O prazo para o término das obras, conforme Joana Rosa, está marcado para Março de 2023.

Na deslocação a São Vicente, a governante visitou hoje a Câmara de Comércio do Barlavento, a Universidade Lusófona de Cabo Verde e agora à tarde deverá presidir ao encerramento do I Congresso dos Advogados de Cabo Verde.