MpD acusa PAICV de “criar pânico” com dados falsos sobre HBS

​O presidente da Comissão Política Concelhia do MpD em São Vicente acusa os deputados nacionais do PAICV de criarem “pânico na população”, com dados falsos sobre o Hospital Baptista de Sousa (HBS).

O responsável local do Movimento para a Democracia (MpD), Armindo Gomes, falava hoje em conferência de imprensa, para reagir à denúncia, feita na semana passada pelo PAICV, relativa a um alegado aumento do número de óbitos de bebés e idosos “por falta de tratamento”, no hospital central de São Vicente

“O PAICV não pode estar a dar dados falsos à população, isso é contraproducente. É falso que haja crianças a morrer sem assistência medica e medicamentosa. Isto é inaceitável num estado de Direito, porque a informação é a base da verdade”, afirma.

As denúncias do PAICV foram também desmentidas, na sexta-feira, pela administração do Hospital Baptista de Sousa, que acusou os deputados do PAICV de proferirem inverdades de forma irresponsável e de modo a alarmar a população.

Armindo Gomes diz que os deputados do maior partido na oposição foram falar com o que chama de “oposição da direcção” para recolha de dados falsos ao invés de se reunirem com a direcção do hospital.