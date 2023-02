Abraão Vicente garante que não há pesca ilegal em Cabo Verde

O ministro do Mar, Abraão Vicente garantiu hoje que não há nenhum barco a pescar de forma ilegal em Cabo Verde e avançou que apenas este ano, o governo já assinou 56 licenças.

Abrão Vicente fez esta afirmação, após a oposição pedir para mostrar, no parlamento, um registo sonoro onde o governante fala da intenção do governo em avançar com a assinatura de acordos com países como Japão, China e EUA, países da África e da América, cujos navios pescam sem autorização.

“Hoje foi dada na rádio, a ideia de que há mais de 200 barcos a pescar de forma ilegal em Cabo Verde, não corresponde a verdade. Todos os dados que temos do nosso centro de fiscalização diz claramente. No ano passado, eu assinei, pessoalmente, 70 licenças. 18 para Japan Tuna, 11 para Senegal, 34 para UE e o resto é residual. Este ano, já temos 56 licenças assinadas e não temos nenhum registo, neste momento, de barcos que fazem pesca ilegal”, garantiu.

Segundo o ministro, a ideia do governo é reforçar a cooperação com países como Mauritânia e Senegal.

“Vamos ter uma reunião no dia 13 de Março em Senegal em que passamos a presidência da Comissão Regional de Pesca para o Senegal e o nosso objectivo é criar um bloco africano para termos a capacidade de pescar mais e reforçar a nossa capacidade de pesca na nossa sub-região”, disse.