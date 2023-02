​UCID defende investigação da denúncia sobre alegado desvio no “Casa para Todos”

O presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) diz que a denúncia feita pela deputada Isa Costa, no parlamento, sobre os alegados desvios no programa “Casa para Todos” deve ser investigada em “tempo oportuno”.

João Santos Luís fala em declarações “gravíssimas”.

“Relativamente a esta questão, estávamos presentes no momento da intervenção da deputada do MpD, achamos que são declarações gravíssimas e que podem colocar em causa muitas outras situações. A nossa posição é que a situação deve ser investigada em tempo oportuno”, afirma.

Na sessão parlamentar da passada sexta-feira, 10, a deputada do MpD, Isa Costa, denunciou o alegado registo de suspeição de desvio de 100 milhões de euros praticado pelo Governo do PAICV aquando da implementação do projecto “Casa para Todos”, e mais de 40 processos de indícios de corrupção da governação deste partido no Ministério Público.

O também deputado nacional afirma que são questões que devem ser esclarecidas.

“Há intervenções deste tipo que do nosso ponto de vista não correspondem e não têm correspondido à realidade dos factos. Neste caso, falou-se em casas para particulares, mansões e outras coisas que gostaríamos que, de facto, o Ministério Público investigasse a situação e no caso de se encontrar desvios que haja tomada de medidas”, acautela.

João Santos Luís chama a atenção para “determinadas declarações” feitas no parlamento que podem colocar em causa a “credibilidade e imagem da instituição”

“Já chamamos a atenção no parlamento para que quando se faça este tipo de intervenções, a pessoa esteja na posse informações verdadeiras. O artigo 170 da Constituição, é claro nesta matéria, que nenhum deputado no exercício das funções deve ser condicionado, mas de qualquer forma as pessoas devem fazer intervenções reais e com verdade e no caso de haver distorção de alguma informação é competência dos órgãos judiciais investigarem a situação e trazerem a verdade para a população”, alerta.

Esta semana, questionado sobre o assunto o Presidente da República disse que a denuncia exige uma “necessária investigação”. Também o PAICV, através do secretário-geral, anunciou que vai intentar um processo crime contra a deputada Isa Costa.

Ontem, o líder do grupo parlamentar do MpD, Paulo Veiga, acusou o Presidente da República de pressionar o Ministério Público e de interferir no debate político em sede parlamentar. Na mesma linha, acusou o secretário-geral do PAICV de distorcer o teor da referida intervenção.