"MpD está robusto, está forte"- Elísio Freire

Fernando Elísio Freire, mandatário da candidatura de Ulisses Correia e Silva à liderança do MpD, entregou esta sexta-feira, ao fim da tarde, a candidatura do actual presidente do partido para as eleições agendadas a 16 de Abril. Existência de uma candidatura concorrente é sinal de "robustez do partido".

Após a entrega da documentação ao GAPE do MpD, Elísio Freire mostrou-se confiante que Ulisses Correia e Silva "vai continuar a fazer do MPD um partido vencedor, conectado com o mundo, que representa todos os cabos-verdianos, que representa a nossa imensa e extraordinária diáspora e que assume Cabo Verde como um país relevante no mundo, um país que é democrático, liberal na sua economia, um país solidário, um país inclusivo e um país com coesão territorial". Recusando comentar as acusações feitas pela candidatura de Orlando Dias de que o MpD é um partido que está de costas voltadas para os seus militantes, Elísio Freire defendeu que "quem é líder lidera pela positiva, lidera pela afirmação, lidera pela criação de confiança, lidera porque não exclui, lidera acima de tudo porque transmite confiança e valores", mas acrescentou que vê a candidatura de Orlando Dias como um "sinal de força, de robustez e de que o MpD está no caminho certo, que está a trazer outros a querer liderar este partido liderante da sociedade". "Nós queremos continuar a liderar e se queremos continuar a liderar temos que extravasar e muito os votos daqueles que arduamente lutam pela afirmação do nosso partido, que nós aqui saudamos, mas também aqueles que são simpatizantes, que são amigos, também aqueles que acreditam em Ulisses Correia e Silva", reforçou ainda o mandatário da candidatura de Ulisses Correia e Silva.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.