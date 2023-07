Mais de 300 políticos e especialistas debatem futuro de África na ilha do Sal

Mais de 300 ministros, governadores dos bancos centrais africanos e outros responsáveis, de 66 nacionalidades, estão inscritos para o African Caucus 2023, que vai decorrer de 06 a 08 de Julho no Sal, para debater o futuro do continente.

“Este evento representa uma oportunidade cimeira de promoção do nosso país. A African Caucus representa uma importante plataforma que reúne, conjuntamente, todos os ministros de Finanças do continente africano, mais o ‘board’ do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional”, disse esta segunda-feira, na Praia, o ministro das Finanças, Olavo Correia.

“O nosso objectivo é construir uma voz comum sobre o nosso continente, focalizada no enfrentamento dos desafios de desenvolvimento com os quais os nossos países estão hoje confrontados. Queremos que essa actuação seja focada, sobretudo, em três pilares fundamentais: combate à pobreza e à pobreza extrema, combate às desigualdades sociais, de género e regionais, e a criação de empregos, empregos qualificados, bem remunerados para os jovens e para as mulheres africanos”, enfatizou Olavo Correia, sobre os objectivos desta edição.

“Vai-nos permitir discutir essa abordagem, sobretudo muito focado naquilo que são os desafios do futuro: a transição energética, edificação de uma economia de baixo carbono e circular, a transição digital. Na mesma linha, a necessidade de diversificarmos a economia africana com uma maior e mais integração regional, para que seja mais resiliente e capaz de produzir mais para o consumo interno e deixarmos de ser um continente importador”, disse ainda.

Cabo Verde foi escolhido há mais de um ano para presidir e ser sede do African Caucus 2023, reunião anual que se realiza desde 1963 e que junta os ministros das Finanças, Planeamento e governadores africanos dos bancos centrais junto do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Grupo Banco Mundial (GBM).

“Estão confirmados cerca de 323 inscritos entre ministros e governadores, e cerca de 66 nacionalidades diferentes”, revelou ainda Olavo Correia, garantindo que para a edição na ilha do Sal “estão confirmadas as presenças de, praticamente, todos os países africanos” vários convidados internacionais.

As conclusões do African Caucus na ilha do Sal serão levadas à assembleia anual das duas instituições internacionais, em Outubro próximo.