Cabo Verde Investment Forum vale investimentos superiores a 4 mil milhões de euros

Cabo Verde Investment Forum terminou hoje no Sal. Governo e Cabo Verde TradInvest fazem balanço positivo.

No final do último dia do Forum o ministro das Finanças, Olavo Correia, anunciou que durante o evento foram "assinadas convenções com um valor superior a 4 mil milhões de euros".

Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de encerramento, Olavo Correia destacou "a confiança" revelada pelos investidores em Cabo Verde.

"Confiança dos privados nacionais, dos privados cabo-verdianos na diáspora, dos privados estrangeiros. Uma confiança enorme no presente e no futuro de Cabo Verde".

Para Olavo Correia esta é "uma confiança que leva à acção. Conseguimos assinar convenções no valor de 4 mil milhões de euros em projectos".

No entanto, como refere, "após a assinatura há todo um trabalho que tem de ser feito para que os projectos sejam concretizados. Mas isto significa que há uma procura enorme de Cabo Verde como destino de investimentos".

Questionado sobre as expectativas de concretização desse capital, Olavo Correia apontou que "se conseguirmos concretizar 40% disto já é um valor muito importante. Aquilo que a minha equipa vai fazer agora é trabalhar com cada promotor, com cada empresa, com cada empreendedor para que essas iniciativas possam resultar em projectos concretos para a economia cabo-verdiana".

Dizendo que este é "um desafio enorme", o ministro das Finanças quer que "o Estado seja um facilitador no plano do financiamento, no plano da criação de condições para que os projectos possam ser concretizados".

Quanto ao prazo para a concretização destes projectos, Olavo Correia, apontou para uma janela temporal de três a quatro anos.

"Os projectos têm uma maturidade, dependendo do faseamento, de três a quatro anos. Iniciar o projecto, montar o financiamento, executar e depois iniciar a operação leva no mínimo três a quatro anos".

Já o PCA da Cabo Verde TradInvest, José Almada Dias, referiu que "estiveram presentes neste evento 81 promotores de projectos (37 nacionais e 44 internacionais), sete projectos privados foram apresentados na plenária cobrindo os sectores do turismo, economia azul, economia verde e economia digital.Na plataforma B2B (business to business) foram apresentados projectos no montante de 4,5 mil milhões de euros distribuídos por seis ilhas e foram assinadas seis convenções de estabelecimento e um acordo de investimento".