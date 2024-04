José Maria Neves participa na tomada de posse do novo Presidente do Senegal

O Presidente da República, José Maria Neves, vai representar o Estado de Cabo Verde, na cerimónia de posse do novo Presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, prevista para esta terça-feira, 02, informou hoje a Presidência da República.

Numa publicação efectuada na sua página na rede social Facebook, a Presidência da República acrescenta que o Chefe de Estado cabo-verdiano falou ao telefone com o Presidente Faye, felicitando-o pela sua eleição, tendo as duas partes reiterado o compromisso do contínuo reforço das relações entre os dois países irmãos.

Na sexta-feira, 29, Bassirou Diomaye Faye foi proclamado, pelo Conselho Constitucional, como Presidente eleito do Senegal com 54,28% dos votos, em segundo lugar aparece o candidato do poder e ex-primeiro-ministro, Amadou Ba, que obteve 35,79% dos votos e, em terceiro lugar, Aliou Mamadou Dia com 2,8% dos votos.

Bassirou Diomaye Faye e Macky Sall encontraram-se na última quinta-feira, 28, no Palácio Presidencial, na presença também de Ousmane Sonko, o líder da oposição e apoiante do novo Presidente, uma reunião registada em várias fotografias que marcam o fim de anos de virulento combate político entre ambas as partes.

Bassirou Diomaye Faye, de 44 anos, passa a ser o mais jovem Presidente do Senegal e representa a primeira vez na história do país em que um candidato da oposição é eleito logo à primeira volta das eleições presidenciais.

Libertado da prisão dez dias antes do escrutínio, juntamente com o mentor Ousmane Sonko, Diomaye Faye apresentou-se durante a campanha como "o candidato da ruptura", mas defendeu a "reconciliação nacional" após três anos de instabilidade, crise política e detenção de centenas de pessoas.