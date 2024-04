UCID apresenta Anilton Silva Fernandes à Câmara do Paul

Anilton Silva Fernandes é o candidato da UCID à presidência da Câmara Municipal do Paul, em Santo Antão. Anuncio feito hoje, pelo presidente da UCID, João Santos Luís, na cidade das Pombas.

“É nossa firme convicção que o candidato da UCID para as eleições autárquicas de 2024, no município do Paul, o professor de Física e Química, Anilton Silva Fernandes, possui visão, estratégia, sapiência e humildade necessárias, atributos que consideramos decisivos para capitalizar o enorme potencial que este município detém”, afirmou.

Segundo João Luís, o candidato está ciente das suas responsabilidades e conhece “muito bem” o concelho que o viu nascer, “as suas fragilidades, mas também suas valências e potencialidades”.

Conforme o responsável político, o concelho do Paul “não pode” continuar no “marasmo” em que se encontra. Entende que o Paul precisa “urgentemente” de um presidente da câmara com uma “forte postura dialogante, com capacidade técnica e com condições de procurar soluções adequadas” que sirvam o município.

Anilton Silva Fernandes tem 43 anos e é eleito municipal da UCID na Assembleia Municipal do Paul.