​António Monteiro é pela sexta vez candidato à Câmara de São Vicente

António Monteiro é o candidato da UCID à Câmara Municipal de São Vicente nas autárquicas deste ano. É a sexta vez que António Monteiro entra na corrida à presidência da edilidade mindelense. O anúncio foi feito hoje, em conferência de imprensa, pelo presidente do partido, João Santos Luís.

O líder partidário entende que “o declínio económico e social, nos últimos anos, pressupõe uma candidatura que aposte, com urgência, numa nova viragem que potencialize todas as valências da ilha”.

“A ilha de São Vicente não pode continuar no marasmo que se encontra, com um presidente de câmara anti-dialogante, autoritário, com fraca capacidade técnica e sem condições para procura de soluções adequadas que sirvam a ilha para lhe colocar num diferente nível de desenvolvimento. É nossa firme convicção que o candidato da UCID para as autárquicas de 2024, em São Vicente, o engenheiro António Delgado Monteiro, possui visão, estratégia, sapiência e humildade necessárias, atributos que consideramos decisivos para capitalizar o enorme potencial que a ilha detém”, acredita.

O presidente da UCID acredita que o candidato está em condições de servir São Vicente e a sua população da melhor forma possível e não teme a concorrência de Augusto Neves.

“O que nos leva a acreditar é porque São Vicente, tendo um presidente com o gabarito de António Monteiro, de certeza absoluta elevará o seu patamar de desenvolvimento. Os argumentos são os projectos que irão ser apresentados e que abrangem toda a franja da população São Vicentina. Nós não podemos temer a concorrência de Augusto Neves. Podemos temer as coisas que o partido no poder e o próprio Augusto Neves podem, eventualmente, fazer para nos impedir a caminhada”, diz.

João Luís diz que António Monteiro tem capacidade política e técnica para garantir uma gestão transparente e séria da ilha, que enfrenta vários desafios.

“Precisamos hoje, mais do que nunca, de uma equipa camarária capaz de almejar e fomentar o autodesenvolvimento. Precisamos de uma equipa camarária capaz de preparar São Vicente para uma grande regionalização que a ilha reclama desde há muito tempo. O candidato ora anunciado está imbuído de espírito de missão e com a equipa que irá constituir, bem como com o caderno de encargos que irá apresentar ao eleitorado, a população em geral e a ilha de São Vicente, certamente colocará a ilha no lugar cimeiro no contexto nacional, aliás, onde devia e deve estar”, acredita.

Na conferência de imprensa, com participação dos eleitos nacionais e municipais, o líder do partido não avançou nomes dos candidatos para as demais autarquias, mas promete que a UCID vai concorrer em pelo menos 11 municípios.

A Comissão Nacional de Eleições sugere para Novembro a data da realização das autárquicas.

Até agora, apenas o MpD já divulgou a lista completa de candidatos. Em São Vicente a aposta recai sobre o actual presidente, Augusto Neves.