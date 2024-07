​São Vicente precisa de “novo fôlego” - UCID

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) considera que a ilha de São Vicente continua estagnada do ponto de vista socioeconómico. Para o partido, a Câmara Municipal prioriza festas, quando o município precisa de um upgrade em todos os sectores, disse hoje o presidente do partido.

Declarações feitas por João Santos Luís, no balanço de uma visita de três dias realizada a algumas localidades, para além de encontros com os Bombeiros Municipais e camionistas que fazem extracção de inertes no Lazareto.

“A ilha continua estagnada, com algumas simulações por parte da Câmara Municipal, por estarmos muito próximos do pleito eleitoral, para enganar os incautos. A Câmara tem dado primazia a festas de romaria, vai-se gastar balúrdios no Festival da Baía das Gatas, e, no entanto, ainda temos muitas questões por resolver. A ilha precisa de um novo alento, de um novo fôlego para fazer um upgrade no seu desenvolvimento em todos os sentidos”, aponta.

Durante a visita, o líder da UCID esteve nas comunidades de Vila Nova - Cruz de Papa, Monte Sossego, Alto de São João, Ribeirinha Zona X e Pedra Rolada.O líder dos democratas cristãos constatou vários constrangimentos.

“Atraso na legalização dos terrenos, acesso às residências, água, energia eléctrica, fraca ou inexistente iluminação pública e a consequente falta de segurança das pessoas que vivem naqueles bairros, com destaque para o bairro de Alto de São João. A iluminação pública em São Vicente tem sido uma lástima, com os contribuintes a pagarem para terem os seus bairros iluminados, que, no entanto, continuam às escuras, colocando em causa a cada dia que passa a segurança das pessoas nos respectivos bairros”, realça.

Quanto às visitas a algumas infra-estruturas desportivas, João Luís diz que o polivalente da comunidade de Fonte Francês está abandonado por inércia e descaso do presidente da Câmara Municipal, que rejeita emitir uma carta de conforto para o desbloqueamento de um financiamento externo, para a requalificação da infra-estrutura.Sobre o polidesportivo da Zona Norte, o partido afirma que as obras continuam em banho-maria há mais de uma década.

“A obra do polidesportivo da zona Norte continua em banho-maria, com mais de 16 anos em construção e que já contabiliza mais de 200 mil contos, sendo a penúltima visita efectuada por esta direcção àquela infra-estrutura desportiva, a Câmara Municipal prometera terminar a cobertura até o mês de Maio passado e ainda nenhum sucesso”, refere.

O presidente da UCID diz que os polivalentes de Calhau e Madeiral também continuam em péssimo estado de utilização.

Relativamente à obra onde outrora funcionava o edifício do Registo Civil, e que será o futuro edifício da Assembleia Municipal, João Luís refere que a estagnação em que se encontra não deve permitir a sua conclusão antes do final do mandato do presidente da Câmara Municipal.

Sobre os Bombeiros Municipais, a força política pede urgência na contratação de mais efectivos, no reajuste salarial, promoções e a resolução dos problemas dos bombeiros na pré-reforma.