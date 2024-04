PR apela ao diálogo produtivo com a classe docente para evitar perturbações no sistema educativo

O Presidente da República, José Maria Neves, afirmou hoje que as reivindicações dos professores são justas e apontou que é necessário aprimorar os mecanismos de diálogo social para atender às exigências da classe. Na sua mensagem pelo Dia do Professor Cabo-verdiano, Neves ressaltou a importância de canalizar as reivindicações de forma adequada para evitar perturbações no sistema educativo e construir consensos necessários.

Na sua mensagem, o Chefe do Estado ressaltou o papel desempenhado pelas professoras e professores, com outros sectores da sociedade cabo-verdiana, como famílias, igrejas, ONGs e fundações, na construção de um sistema educativo inclusivo e de qualidade. Também salientou o investimento realizado na educação desde a independência, que contribuiu para o desenvolvimento material e espiritual da nação. “É claro que temos de ser suficientemente inteligentes para, em cada momento, tomarmos as medidas que garantam a adaptação do sistema aos jovens. E, por isso, temos de continuar a investir fortemente na qualidade do sistema educativo, redesenhando os currículos, garantindo material didático que permita uma educação que sirva os interesses dos estudantes e os desafios de Cabo Verde e do mundo neste momento”, disse. O Presidente da República incentivou o investimento contínuo na educação e no resgate de valores como trabalho, patriotismo e orgulho, fundamentais para o desenvolvimento do país. Entretanto, reconheceu os desafios laborais enfrentados pelos professores e apontou a necessidade de aprimorar os mecanismos de diálogo social para atender às reivindicações justas e promover eficiência e qualidade nos gastos educacionais. “Os professores têm feito reivindicações muito justas em muitos casos. E então é preciso aperfeiçoarmos os mecanismos do diálogo social para que possamos, em cada momento, responder às exigências e às reivindicações. Nem tudo é possível, o país tem os recursos que tem, mas aquelas reivindicações justas devem ser sinalizadas e deve-se fazer absolutamente tudo para responder a essas mesmas reivindicações”. “O meu apelo neste dia dos professores é para haver um diálogo produtivo e para que as reivindicações sejam devidamente canalizadas, de modo a evitar as perturbações do sistema e construirmos os consensos necessários”, pontuou.

