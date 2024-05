"Primeiro-ministro desmoralizado e um Governo que falhou com os cabo-verdianos”- PAICV

O presidente do PAICV, Rui Semedo, criticou hoje o Governo liderado pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmando que o mesmo demonstrou estar "desmoralizado, desmotivado, sem convicção e sem ânimo". Para o partido, o Governo tem falhado em todos os aspectos, desde os compromissos assumidos até a implementação de propostas.

Rui Semedo fez estas afirmações durante uma conferência de imprensa para reagir ao balanço dos três anos do VIII Governo Constitucional feito numa entrevista colectiva ao Primeiro-ministro que aconteceu na cidade do Mindelo, esta segunda-feira, 13.

"Trata-se de um Primeiro-ministro que está à frente de um Governo que falhou com os cabo-verdianos, que falhou em toda a linha. Falhou nos compromissos e nas propostas," afirmou Semedo.

Para o PAICV, o Chefe do executivo tem lançado a toalha e demonstrado que não tem condições para governar o país.

"Ele prestou um serviço à nação ontem, reconhecendo que não tem capacidade para governar este país e que a situação é grave," disse o líder do PAICV.

No setor dos Transportes, Semedo destacou a falha do Governo em resolver os problemas durante os últimos oito anos.

"Disse, na altura, que tinha todas as soluções, que resolveria imediatamente o problema dos Transportes. Hoje diz que agora, sim, vai resolver neste ano. O que significa que o Sr. Primeiro-ministro reconheceu que já perdemos oito anos neste sector de transportes."

O presidente do PAICV também criticou a gestão do emprego, afirmando que houve uma diminuição significativa no número de empregos desde 2016.

"Hoje, em 2024, temos menos 19 mil empregados do que tínhamos em 2016," destacou Semedo, acrescentando que esta redução é uma obra "muito grande na perspectiva negativa".

Outro ponto abordado foi a segurança, onde Semedo acusou o Governo de falhar em fornecer respostas adequadas.

"Aumentou a criminalidade, aumentaram os assaltos, aumentaram os assassinatos, aumentaram até o suicídio, que é preocupante mesmo na juventude. Portanto, não há respostas para a segurança", apontou.

O PAICV ainda criticou a relação do Governo com os municípios, a qualidade da democracia, a transparência nos negócios públicos, e o diálogo social.

"Falhou na relação com os municípios. Com discriminação, com não disponibilização de recursos, e com perseguição das câmaras que não leem pelas cartilhas do Governo ou do Primeiro-ministro," acusou.

Concluindo a sua declaração, Rui Semedo afirmou que o Governo de Ulisses Correia e Silva "falhou em toda a linha e em todos os sectores, questionando a sua capacidade de ganhar a confiança dos cabo-verdianos após repetidas falhas.