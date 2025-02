PM diz que governo vai avançar com parceria com a NATO, centrada na segurança marítima

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje que o Governo vai avançar com uma parceria personalizada com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), com ênfase na segurança marítima como área central da colaboração.

Declaração feita à imprensa após a tomada de posse dos novos membros do Governo. “O termo correto é aquele que está no Conselho Estratégico de Defesa e Segurança, que é uma aproximação, uma possibilidade de parceria com a NATO, chamada parceria personalizada, porque dá várias possibilidades de escolha, de quais são as opções, mas orientada para a segurança marítima”, afirmou o chefe do Governo. Ulisses Correia e Silva salientou que a vasta Zona Económica Exclusiva (ZEE) do país e a sua localização estratégica tornam essencial a cooperação internacional para enfrentar desafios como o tráfico de droga, o tráfico de pessoas e a pesca ilegal. “Nós temos uma zona económica exclusiva muito vasta, estamos no cruzamento entre o Brasil, a África Ocidental, a Europa e as Américas. Os Estados Unidos da América, particularmente, são zonas onde nós temos que ser seguros”, sublinhou. Segundo o Primeiro-ministro, nenhum país consegue, sozinho, garantir a protecção total do seu espaço marítimo, pelo que Cabo Verde procura alianças que reforcem a sua segurança e, simultaneamente, permitam ao arquipélago desempenhar um papel activo na segurança cooperativa. “A ideia é encontrar e procurar alianças que protejam Cabo Verde e, ao mesmo tempo, Cabo Verde ser um agente, um actor útil na segurança cooperativa”, acrescentou. “Esta abordagem que nós temos estado a fazer e que eu creio que vamos avançar”, frisou. De referir que o PAICV pediu esclarecimentos ao Governo sobre a possível integração de Cabo Verde na NATO, após declarações do Primeiro-ministro de Portugal sobre o assunto no âmbito da VII Cimeira Cabo Verde–Portugal. Rui Semedo alertou ainda para as questões de soberania nacional e recordou que a Constituição da República de Cabo Verde, no artigo 11.º, número 4, estabelece que “o Estado de Cabo Verde recusa a instalação de bases militares estrangeiras no seu território”. Na sequência, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, em conferência de imprensa, negou a intenção de adesão de Cabo Verde à NATO e questionou a posição do PAICV.

