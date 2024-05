MpD formaliza Conselho Regional de Santiago Sul para recuperar as câmaras da Praia, Ribeira Grande e São Domingos

O Movimento para Democracia (MpD-poder) formalizou hoje o Conselho Regional de Santiago Sul, órgão criado na última Convenção do partido, para recuperar as câmaras municipais da Praia, Ribeira Grande e São Domingos.

Em declarações à imprensa, o porta-voz do Conselho Regional, Euclides Silva, adiantou que o propósito deste encontro é também apresentar o programa autárquico do partido.

“Trata-se de uma região que desde 2020 não temos nenhuma câmara municipal, mas que historicamente o MpD já liderou as três autarquias. Estamos aqui a traçar as estratégias e o objectivo passa claramente por recuperar a nossa presença autárquica em Santiago Sul” , explicou.

Isto porque, segundo Euclides Silva , o MpD tem melhores propostas, melhores candidatos e a com a ambição de ganhar para mudar o paradigma de desenvolvimento nestes três concelhos, “ que se encontram estagnados, sem obras e investimentos”.

“Não já projectos para região, temos três presidentes de câmara com um desempenho abaixo do esperado”, notou o porta-voz, reiterando que a ambição do MPD é ganhar as câmaras da Praia, Ribeira Grande e São Domingos nas próximas eleições autárquicas.

O Conselho Regional de Santiago Sul é constituído pelos deputados do MpD, membros da Comissão Política Concelhia, os deputados municipais e os vereadores, com o objectivo de articular as acções do partido na região Sul da ilha, informou Euclides Silva.

“O foco neste momento são as eleições autárquicas e o MpD está unido e mobilizado, com objectivo de recuperar as autarquias em Santiago Sul”, frisou Euclides de Pina, que é deputado da Nação.

O presidente do MpD , Ulisses Correia e Silva, acrescentou que o objectivo do Conselho Regional de Santiago Sul é, para além de discutir o desenvolvimento do poder local, também focar em acções políticas para eleições autárquicas nesses três municípios.

“Trata-se de uma abordagem para o desenvolvimento dessa região, com acções políticas concertadas”, explicou Ulisses Correia e Silva, precisando que essas acções têm que ser complemetarizadas e com alinhamento político.



Para o presidente do partido que sustenta o Governo, trata-se de um momento de formação de lideranças, planeamento, organização e comunicação, como instrumentos fundamentais para a afirmação dos candidatos e combate aos adversários.

A mesa do Conselho Regional de Santiago Sul é presidida pelo deputado Alcides de Pina, tendo como vice-presidentes Lucia dos Passos, Delcy Sena, Edmilson Moniz como secretários e Euclides Silva como porta-voz.