Autárquicas 2024: Isaias Varela apresenta propostas para “transformar e impulsionar” São Domingos

O candidato do PAICV à Câmara Municipal de São Domingos nas eleições de 01 de Dezembro apresentou este domingo um conjunto de propostas para o desenvolvimento do município, com o objectivo de o transformar e impulsionar nos próximos anos.

Isaias Varela, que faz dupla com Felismina Moreno (assembleia), falava durante a apresentação pública das listas dos candidatos do PAICV aos órgãos autárquicos em São Domingos.

O candidato do partido que gere a autarquia sandominguense destacou a importância de investir em recursos humanos, educação, habitação, saúde e cultura, com vista a melhorar a qualidade de vida dos munícipes e fortalecer a economia local.

Sublinhou que a sua primeira medida, caso seja eleito, será a actualização dos salários, com um “aumento significativo”, passando de 16.300 escudos para 19.000 escudos, com o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR).

"A nossa meta é chegar aos 20 mil escudos, porque acreditamos que o recurso humano é a base do desenvolvimento de qualquer organização", afirmou.

O candidato também destacou a importância de continuar o investimento na educação, com especial atenção para o transporte escolar.

"Sabemos das dificuldades das famílias para arcar com os custos do transporte escolar. Por isso, vamos reduzir o preço de 1.200 escudos para 800 escudos, tornando-o mais acessível para todos", explicou Isaías Varela, acrescentando que serão distribuídos cerca de 1.200 kits escolares para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Em relação aos jardins de infância, Isaias Varela anunciou a reabilitação das infra-estruturas e a criação de novos serviços, como um berçário para apoiar as famílias.

"Vamos criar quatro projectos piloto, alargar os horários de funcionamento dos jardins e garantir que todos os pais e mães possam trabalhar tranquilos, sabendo que os seus filhos estão bem cuidados", destacou.

O candidato abordou a “necessidade urgente” de programas de habitação social, comprometendo-se a reabilitar 400 casas de famílias carenciadas, com o projecto “Nha Casa, Nha Sossego”.

Isaías Varela prometeu ainda disponibilizar lotes para jovens que queiram fixar-se no município, facilitando o acesso à habitação a “preços acessíveis”, e trabalhar em parceria com privados para levar novas soluções habitacionais a São Domingos.

Na área da saúde, propõe fortalecer as parcerias com hospitais privados em Cabo Verde e no Senegal, em colaboração com a Câmara Municipal da Praia, para oferecer melhores condições e dignidade aos doentes evacuados.

O candidato também se comprometeu a manter e expandir a agenda cultural de São Domingos, com os quatro festivais anuais já consolidados e concluir o Centro de Cultura e Arte.

"A cultura é um dos pilares do nosso município. Queremos transformar São Domingos num marco cultural no país e garantir que todos os jovens tenham acesso a um espaço onde possam desenvolver as suas competências artísticas", notou Isaías Varela.

Isaías Varela concluiu a sua apresentação afirmando que a sua visão para São Domingos é a de um município mais inclusivo, sustentável e moderno.

"Com estas propostas vamos garantir que São Domingos seja um lugar melhor para viver, trabalhar e crescer. A nossa missão é transformar o nosso município e proporcionar a todos os munícipes as condições necessárias para que possam alcançar o seu pleno potencial", finalizou.

Por sua vez, a cabeça de lista do PAICV para a assembleia municipal,Felismina Moreno, que concorre à sua própria sucessão, disse estar preparada para dar continuidade ao trabalho que a câmara tem vindo a fazer, assegurando que continuarão a zelar pelos interesses do município com mais projectos sociais que contribuam para o seu desenvolvimento.

Para além de Isaias Varela, concorre à presidência da câmara do São Domingos, Hipólito Gonçalves, que lidera a lista do MpD.