FORUM CV lança manifesto cívico para candidatos às autárquicas de 2024

O Fórum Cabo-verdiano da Sociedade Civil (FORUM CV) lançou hoje o “Manifesto Cívico para Candidatos às Autarquias 2024”, um caderno de encargos dirigido aos candidatos às eleições autárquicas, previstas para o dia 1 de Dezembro que apela a governança responsável e à participação cidadã.

O documento aponta como áreas prioritárias, a implementação e consolidação dos Códigos das Posturas Municipais, a adopção de práticas de Orçamento Participativo, a promoção de políticas de Habitação Digna e o monitoramento e transparência dos compromissos eleitorais.

No que tange às posturas municipais, o FORUM CV solicita aos candidatos o compromisso de implementar e fiscalizar os códigos municipais com foco no saneamento, organização do espaço público e segurança sanitária, promovendo campanhas de sensibilização e envolvendo entidades da sociedade civil na fiscalização.

Relativamente ao orçamento participativo, recomenda-se a adopção de um modelo inclusivo e transparente, que permita aos munícipes participar na alocação de parte do orçamento municipal, com a criação de consultas populares regulares e a garantia de participação de representantes de diversos sectores da sociedade.

No que toca ao acesso a habitação digna, o manifesto sublinha a necessidade de políticas que garantam habitações acessíveis e a regularização fundiária e urbanística, estabelecendo parcerias para a criação de programas habitacionais inclusivos.

Por fim, o FORUM CV anuncia que vai proceder ao registo dos compromissos assumidos pelos candidatos durante a campanha de 2024 e acompanhará as acções dos eleitos ao longo do mandato 2024-2028, incentivando a transparência e colaboração com entidades de acompanhamento da sociedade civil.

O FORUM CV manifesta-se disponível para colaborar com os futuros eleitos, visando fortalecer a participação cívica e contribuir para a construção de municípios mais justos, participativos e sustentáveis em Cabo Verde.