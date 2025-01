Rui Semedo não se recandidata à liderança do PAICV

Para o líder tambarina, trata-se de uma decisão reflectida e ponderada tendo sempre como pano de fundo o melhor para o partido que deve preparar-se para assumir novas e exigentes responsabilidades, num contexto de profundas e complexas mudanças no plano interno e externo.

O presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Rui Semedo, anunciou hoje que não está disponível para se recandidatar à liderança do partido, alegando que o PAICV precisa de assumir novas e exigentes responsabilidades.

A revelação foi feita esta manhã, durante a sua intervenção na abertura do Conselho Nacional do PAICV, que decorre hoje e domingo na Praia, onde sublinhou que tem a consciência de que as lideranças não são eternas.

“É nessa perspectiva que considero necessário anunciar aqui, em primeira mão, a minha decisão de não me recandidatar a um novo mandato como presidente do PAICV”, disse Rui Semedo que assegurou que este é o momento de colocar Cabo Verde e o PAICV em primeiro lugar.

“Colocar-me-ei na linha de frente, como facilitador, para ajudar a construir a melhor solução para uma alternativa clara e vencedora em 2026”, prometeu.

Na ocasião deixou ainda um apelo à unidade para ampliar as forças do partido, aumentar o potencial colectivo, reforçar a capacidade de diálogo e preparar-se para superarem juntos todos os obstáculos.

“Um PAICV unido pode ser a chave para ganhar as próximas eleições e salvar o nosso país”, precisou.

No seu entender, o PAICV não pode defraudar as expectativas dos cabo-verdianos e tem de ser maduro o suficiente para construir uma solução credível e confiável de liderança que coloca em primeiro lugar os superiores interesses do país.

“Este, sim, é o momento da congregação de todos os espíritos, da inclusão de todas as sensibilidades, da demonstração do nosso nível, da nossa responsabilidade, da nossa maturidade, do nosso senso de ponderação para podermos unir todas as sensibilidades e trabalharmos para enfrentarmos os grandes desafios do país que precisa, claramente, de um novo rumo”, apontou.

Durante a sua intervenção destacou os ganhos alcançados nas últimas eleições autárquicas de 2024, ao conquistar 15 das 22 câmaras municipais, afirmando-se assim pela primeira vez como o maior partido autárquico em Cabo Verde.

Neste momento, o primeiro vice-presidente do PAICV, Nuias Silva, que é também autarca de São Filipe, e o actual presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho já se manifestaram disponíveis para a liderança do partido.