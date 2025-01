PAICV em busca de novo rumo com três candidatos na disputa após saída de Rui Semedo

Após Rui Semedo anunciar que não irá recandidatar-se à liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Nuías Silva, Francisco Pereira e Francisco Carvalho apresentaram as suas candidaturas, cada um trazendo propostas e visões para renovar o partido e prepará-lo para os desafios das “mudanças profundas” no contexto nacional.

No passado sábado, dia 4, o presidente cessante do PAICV, Rui Semedo, anunciou que não pretende recandidatar-se à liderança do partido, sublinhando a necessidade de renovação e de preparação para novos desafios.

A declaração foi feita durante a abertura do Conselho Nacional do PAICV, realizado na Praia, onde Semedo referiu que as lideranças são transitórias e que este é o momento de priorizar os interesses do partido e do país.

“Decidi não me recandidatar, colocando-me na linha de frente como facilitador para ajudar a construir uma solução clara e vencedora para 2026”, afirmou Semedo, apelando à unidade interna do partido.

Segundo disse, um PAICV coeso será fundamental para vencer as próximas eleições e responder às expectativas dos cabo-verdianos.

Durante a sua intervenção, Rui Semedo reconheceu os ganhos obtidos pelo partido nas eleições autárquicas de 2024, onde o PAICV conquistou 15 das 22 câmaras municipais, consolidando-se como o maior partido autárquico do país. Entretanto, entende que o PAICV deve agora trabalhar num projecto de liderança credível, capaz de oferecer um novo rumo a Cabo Verde, num contexto de mudanças profundas tanto internas quanto externas.

Na segunda-feira, entretanto, em declarações à Rádio de Cabo Verde, Rui Semedo reforçou a importância de construir uma candidatura de consenso dentro do partido.

“O ideal seria termos um único candidato de convergência, construído com entendimento entre os actuais pré-candidatos”, declarou.

Na sua declaração, o político salientou que a vitalidade da democracia interna não está no número de candidatos, mas na ampla participação dos militantes no processo de escolha.

Caso haja disputa interna, Rui Semedo defende que esta deve ser pautada por propostas, ideias e soluções para os desafios que o país enfrenta. Também considera que a discussão deve priorizar questões essenciais, contribuindo tanto para o fortalecimento do PAICV quanto para a democracia em Cabo Verde.

O presidente cessante garantiu que continuará a trabalhar como facilitador para ajudar na construção de uma solução de entendimento e pediu aos militantes que mantenham o foco em debates construtivos.

“O partido só será relevante enquanto estiver preparado para enfrentar os grandes desafios do país e oferecer respostas eficazes”, concluiu.

Francisco Carvalho anuncia candidatura

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, foi o primeiro a anunciar a sua candidatura à presidência do PAICV, na passada quinta-feira, dia 2.

“Passados tantos anos de militância, do meu trabalho como sociólogo, funcionário público e, sobretudo, através da grande experiência como Presidente da Câmara Municipal da Praia, reeleito com mais de 25.000 votos na capital do país, sinto-me na obrigação de fazer ainda mais pelo meu partido”, escreveu Francisco Carvalho no Facebook.

A proposta de candidatura, segundo escreveu, é sustentada por uma visão de gestão inclusiva e participativa, que busca reconciliar os grandes ideais do passado com as exigências de uma sociedade moderna.

O candidato afirma que a sua decisão é movida por um “dever de consciência como cabo-verdiano”, além do compromisso com o bem-estar do país e do partido.

Nuías Silva também é candidato

Em Dezembro, durante uma conferência de imprensa, o então vice-presidente do partido, Nuías Silva, disse que estaria disponível ao cargo caso o actual presidente, Rui Semedo, renunciasse ao cargo.

No domingo, dia 5, o presidente da Câmara Municipal de São Filipe anunciou a sua candidatura à liderança do PAICV, praticamente 24 horas depois de Rui Semedo comunicar a sua retirada.

Nuías Silva avançou que a sua candidatura se submete ao crivo do “povo do partido”, com uma ambição estribada na convicção de que será útil na união e na coesão do partido que representa e na definição de uma nova agenda de desenvolvimento de Cabo Verde.

“Propomos uma liderança inclusiva, que conta com todos e que mobiliza e une, de novo, todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos em torno dos grandes objectivos nacionais”.

Francisco Pereira também entra na corrida

Também no domingo, dia 5, o deputado nacional eleito pelo círculo eleitoral da Europa, Francisco Pereira, anunciou a sua candidatura à sucessão de Rui Semedo na presidência deste partido.

“Sim, sou candidato à presidência do PAICV. Sou um jovem cabo-verdiano que reside há muito tempo na diáspora, mas nasci em Santa Catarina (Santiago), onde, em 1995, abracei as causas do partido. Cresci em Cabo Verde, fui para Portugal, onde trabalhei na construção civil, cheguei à administração pública e fui candidato às autárquicas em Portugal há 29 anos. Tenho esta experiência”, referiu Pereira, segundo a Inforpress.

O agora pré-candidato considerou determinante o PAICV ter um presidente capaz de liderar o “maior partido de oposição que Cabo Verde tanto almeja para governar”.

“A minha candidatura é uma candidatura nacional. Eu sou dirigente do partido, faço parte de todos os órgãos do partido, já estou há mais de 15 anos nos órgãos do partido e entendo naturalmente que tenho um apoio alargado da diáspora, onde vivo, e também tenho apoio nacional”, esclareceu.

De referir que o Conselho Nacional do PAICV agendou para o dia 30 de Março as directas para a eleição do próximo presidente dessa força política. O congresso acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de Maio.

*Com Inforpress e RCV

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1206 de 08 de Janeiro de 2025.