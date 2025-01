Nuias Silva é candidato a presidente do PAICV

​O presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nuias Silva, anunciou hoje a sua candidatura à liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), praticamente 24 horas depois de Rui Semedo comunicar a sua retirada.

“Ganhar o PAICV, ganhar as próximas eleições de 2026, num intenso diálogo com os militantes, a sociedade civil e os cidadãos, e vencer os grandes desafios - emprego, pobreza, desigualdades, habitação, saúde, transportes, educação, criminalidade - são as minhas grandes prioridades estratégicas, apontou o ainda vice-presidente do maior partido da oposição.

“Diante de tudo isso, estamos disponíveis a submeter a nossa candidatura à liderança nacional do PAICV, esperando contar com o apoio dos militantes do partido em todas as regiões políticas e todos os sectores, em Cabo Verde e na diáspora, e o apoio da sociedade e dos cidadãos, porque queremos um partido aberto, dialogante e construtor de pontes e consensos”, escreveu Nuias Silva na sua conta no Facebook.

Silva avançou que a sua candidatura subscreve-se “ao crivo do “povo do partido” com uma ambição estribada na convicção de que será útil na união e na coesão do partido que representa e na definição de uma nova agenda de desenvolvimento de Cabo Verde.

“Propomos uma liderança inclusiva, que conta com todos e que mobiliza e une, de novo, todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos em torno dos grandes objectivos nacionais.

“A nossa proposta é que as forças do PAICV sejam a firmeza do seu ideário e a unidade dos militantes, alargada aos amigos e simpatizantes, numa convergência baseada na pluralidade e na diversidade, reflexo, aliás, da sociedade cabo-verdiana. Propomos novos caminhos, num diálogo intenso com os cabo-verdianos e na convicção de que juntos podemos fazer mais e melhor por PAICV e por Cabo Verde”, referiu.

Para Nuias Silva, “Cabo Verde precisa, urgentemente, de um novo rumo, de mobilizar todos os cabo-verdianos, nas ilhas e na diáspora, para restituir a confiança, revigorar a esperança e retomar a dinâmica de modernização do país, visando a prosperidade e uma melhor qualidade de vida”.

“Temos de ser capazes de dar respostas concretas e efectivas às interrogações legítimas e às demandas quotidianas das pessoas. Penso em soluções mais justas e mais sustentáveis; penso em mais descentralização e mais poder local, com mais competências e mais recursos, em melhores transportes inter-ilhas e na ligação com a nossa imensa diáspora…”, justificou.

Apontou ainda “mudanças profundas no sistema nacional de saúde e na educação, em mais eficácia no combate à criminalidade, em mais crescimento económico e muito mais competitividade em áreas como as energias renováveis, as tecnologias de informação e as economias criativas”.

Nuias Silva torna-se no segundo candidato a anunciar oficialmente a sua corrida à liderança do PAICV, depois do presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, ter declarado a sua candidatura no início da semana.