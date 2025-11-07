PAICV apresenta lista em São Vicente para “mudar a vida das pessoas”, diz Francisco Carvalho

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) fez na noite de sexta-feira, a apresentação da lista para o círculo eleitoral de São Vicente, que contou com a presença do presidente do partido, Francisco Carvalho

Para o eleitorado que ocupou a Avenida Baltazar Lopes, também conhecida por Rua Machado, o líder do PAICV e candidato a primeiro-ministro começou por expressar os seus agradecimentos a todos que se disponibilizaram a fazer parte da candidatura para “travar uma luta por São Vicente e por Cabo Verde”.

“Cabo Verde precisa sonhar, ousar e pensar longe nas coisas que precisamos transformar em realidade com impacto na vida das pessoas”, sustentou Francisco Carvalho, que ligou as suas ideias ao pensamento de Amílcar Cabral, a quem classificou com um “grande construtor de utopias”.

Para o presidente do PAICV, Cabral conseguiu a independência do país, mas “ainda há muitas pessoas que vivem sem dignidade” e daí, a razão do projecto “Cabo Verde para todos”.

O projecto, clarificou, tem como objectivo “dar as respostas do que precisam os cabo-verdianos e mudar a vida das pessoas”.

O comício contou ainda com a intervenção do cabeça de lista de São Vicente, João do Carmo, que lembrou o seu percurso no partido e na política e asseverou que o seu único propósito é defender a ilha.

“É preciso pensar o país e a ilha com muita responsabilidade. Não podemos de forma alguma encarar a política com ligeireza”, advertiu.

Por isso, João do Carmo disse ser preciso eleger um líder como Francisco Carvalho, que “concebe o Estado e ajuda as pessoas”.

Houve ainda espaço no evento para as palavras dos mandatários, a começar pelo principal, Nelson Faria, que exaltou a causa do partido para “igualdade, justiça, inclusão e harmonização”.

Ouviram-se também as intervenções de duas mandatárias, a para as mulheres, Noelisa Santos, que pediu às mulheres para usarem o seu poder de decisão e “não só mudar eleições, mas gerações”, e a da juventude, que exortou aos jovens a não engrossarem a taxa de abstenção e irem votar no dia 17 de Maio.

A lista do PAICV é composta por membros do partido e independentes, sendo que João Carmo é o único repetente.