​PAICV aponta redução de custos como uma das primeiras medidas do novo Governo

O PAICV promete resultados nos primeiros 100 dias de governação em áreas como a saúde, a educação e os transportes. As declarações foram feitas à Rádio Morabeza pelo vice-presidente do partido, João do Carmo, eleito pelo círculo eleitoral de São Vicente.

O responsável político falava em jeito de balanço das eleições legislativas de 17 de Maio.

“Nos primeiros 100 dias de governação do PAICV, do novo Governo, o povo vai sentir sinais diferentes. Sinais, de facto, de um Governo que se preocupa com todos os cabo-verdianos. Nas principais áreas de governação em que assumimos compromissos com as pessoas, como a saúde, a educação e os transportes, as pessoas vão sentir claramente que este novo Governo terá a preocupação de fazer diferente e de trabalhar para todos os cabo-verdianos”, afirma.

João do Carmo aponta, por exemplo, para um Governo mais curto e para a redução de institutos e organismos públicos, com o objectivo de diminuir o peso da Administração Pública.

“Para já, o novo primeiro-ministro vai formar um Governo mais curto, o que constitui uma resposta clara à redução dos custos do Governo. Vai iniciar-se, com a análise da estrutura governamental, que é pesada, e nós sempre defendemos, ao longo desta campanha, que há institutos a mais, há organismos públicos a mais. Essa análise terá necessariamente como resultado a redução do peso da Administração Pública, tornando-a mais leve. Portanto, estes sinais serão conhecidos, necessariamente, nos primeiros 100 dias de governação do PAICV”, refere.

O PAICV, liderado por Francisco Carvalho, venceu as eleições legislativas de 17 de Maio, com maior absoluta. O partido regressa ao poder depois de 10 anos de governação do MpD.