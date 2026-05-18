PM português felicita Francisco Carvalho pela vitória nas legislativas

“Nesta nova fase que agora se inicia saúdo o apego democrático de todos os cabo-verdianos e reitero a plena disponibilidade de Portugal para continuar a trabalhar e a cooperar com um país irmão. Além da força dos laços que nos unem, partilhamos também prioridades comuns: mais desenvolvimento, mais prosperidade e mais crescimento”, escreveu.
Segundo a Lusa, o secretário-geral do PS também felicitou o presidente do PAICV, considerando um sinal da esperança dos cabo-verdianos numa governação centrada nas pessoas, justiça social e reforço democrático.
De referir que na noite de domingo, durante o seu discurso de vitória, garantiu que garantiu continuidade com tudo que é bom, sendo a relação com Portugal discrito como extraordinário.
“Portugal tem sido um grande parceiro de Cabo Verde, seguramente que vai continuar a ser e digo que vai ser ainda mais”, disse.