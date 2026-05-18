PM português felicita Francisco Carvalho pela vitória nas legislativas

O primeiro-ministro (PM) português, Luís Montenegro, felicitou hoje Francisco Carvalho pela vitória nas eleições legislativas, através de uma publicação feita no seu Facebook Oficial.

“Nesta nova fase que agora se inicia saúdo o apego democrático de todos os cabo-verdianos e reitero a plena disponibilidade de Portugal para continuar a trabalhar e a cooperar com um país irmão. Além da força dos laços que nos unem, partilhamos também prioridades comuns: mais desenvolvimento, mais prosperidade e mais crescimento”, escreveu.

Segundo a Lusa, o secretário-geral do PS também felicitou o presidente do PAICV, considerando um sinal da esperança dos cabo-verdianos numa governação centrada nas pessoas, justiça social e reforço democrático.

De referir que na noite de domingo, durante o seu discurso de vitória, garantiu que garantiu continuidade com tudo que é bom, sendo a relação com Portugal discrito como extraordinário.

“Portugal tem sido um grande parceiro de Cabo Verde, seguramente que vai continuar a ser e digo que vai ser ainda mais”, disse.