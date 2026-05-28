EUA felicitam PAICV pela vitória nas legislativas

Os Estados Unidos da América felicitaram esta quarta-feira, 27, o PAICV pela vitória nas eleições e afirmaram querer aprofundar a cooperação bilateral com Cabo Verde, sobretudo ao nível do comércio e da segurança.

“ Estamos ansiosos para aprofundar a nossa cooperação bilateral, especialmente na expansão dos laços comerciais entre os dois países e no avanço de objectivos comuns na área da segurança” lê-se num comunicado divulgado pela Embaixada norte-americana em Cabo Verde.

A mesma fonte refere ainda a relação histórica entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América, numa altura em que o arquipélago celebra 50 anos da independência nacional e os EUA assinalam 250 anos desde a sua fundação.

“Reconhecemos a força da nossa parceria duradoura, enraizada em mais de dois séculos de história partilhada e laços entre pessoas”, refere o comunicado.