EUA felicitam PAICV pela vitória nas legislativas

“ Estamos ansiosos para aprofundar a nossa cooperação bilateral, especialmente na expansão dos laços comerciais entre os dois países e no avanço de objectivos comuns na área da segurança” lê-se num comunicado divulgado pela Embaixada norte-americana em Cabo Verde.
A mesma fonte refere ainda a relação histórica entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América, numa altura em que o arquipélago celebra 50 anos da independência nacional e os EUA assinalam 250 anos desde a sua fundação.
“Reconhecemos a força da nossa parceria duradoura, enraizada em mais de dois séculos de história partilhada e laços entre pessoas”, refere o comunicado.