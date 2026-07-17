Ministério da Saúde prevê iniciar colocação de próteses da coxa no país em curto espaço de tempo

O ministro da Saúde, Lúcio Fernandes, anunciou hoje que o país vai introduzir, num curto espaço de tempo, o serviço de colocação de próteses da coxa no país, uma medida que pretende reduzir as evacuações para o exterior.

Medida anunciada durante a apreciação do Programa do Governo, no Parlamento.

“Vamos ter, num curto espaço de tempo, a introdução da colocação de prótese de coxa no país. Como sabemos, temos anualmente evacuado mais de 60 pessoas para a colocação de prótese fora do país”, anunciou.

O ministro explicou que a realização deste procedimento no país é possível, mas depende da aquisição das próteses pelo Estado.

“É possível colocar porque o Estado não compra as próteses para serem colocadas aqui”, declarou.

Além da colocação de próteses da coxa, Lúcio Fernandes anunciou a criação de outros serviços especializados no país, como a hemodinâmica e, a médio e longo prazo, a radioterapia, permitindo que doentes com patologias oncológicas possam ser tratados em território nacional.

“Vamos introduzir o serviço de hemodinâmica no país e, a médio e longo prazo, vamos ter radioterapia também no país, de forma a que as pessoas com doenças oncológicas possam ser tratadas aqui em Cabo Verde”, afirmou.

O reforço das valências hospitalares regionais é outra das apostas anunciadas pelo ministro, com a disponibilização de serviços como TAC, endoscopia e mamografia, com o objectivo de diminuir as evacuações interilhas.

Lúcio Fernandes apresentou ainda outras prioridades para a saúde, nomeadamente o reforço dos cuidados primários, a melhoria do acesso aos medicamentos, a transformação digital dos serviços e o investimento na formação dos profissionais de saúde.

“Não existe um sistema forte sem profissionais qualificados, motivados e capacitados”, apontou.

Também defendeu a aposta na formação de médicos, enfermeiros, técnicos de farmácia e técnicos responsáveis pela manutenção dos equipamentos médicos.

Segundo o ministro, a formação médica especializada deverá avançar no país, numa tentativa de responder à falta de médicos especialistas, considerada uma das principais limitações do Sistema Nacional de Saúde.

“Vamos introduzir a formação médica especializada no país, onde temos o maior handicap, que são os médicos especialistas”, disse.