PM garante que programa de governação foi construído com base nas necessidades dos cabo-verdianos

O primeiro-ministro, Francisco Carvalho, garantiu hoje que o programa de governação “Cabo Verde para Todos” resultou de um processo de auscultação junto das populações das diferentes ilhas e defendeu que as medidas apresentadas refletem as preocupações e expectativas dos cabo-verdianos. Conforme garantiu, o documento pretende responder aos principais desafios do país e concretizar uma governação centrada naquilo que os cabo-verdianos precisam.

“O nosso programa de governação de Cabo Verde para todos é centrado naquilo que os cabo-verdianos precisam. Não é um programa feito dentro de quatro paredes. É um programa que foi feito em contacto com os cabo-verdianos de cada ilha, entrando dentro das casas das pessoas, falando e ouvindo as pessoas o que precisam e depois foi colocado no programa porque precisamos que os cabo-verdianos confiem, sintam que essa governação é séria que está aqui de facto para resolver os problemas dos cabo-verdianos. é essa a nossa missão, Cabo Verde para todos vai ser uma realidade porque é legitimado por todos os cabo-verdianos e vai ao encontro daquilo que é o sonho, as expectativas de todos os cabo-verdianos”, discursou Francisco Carvalho durante a apreciação do programa.

Na área económica, o Governo propõe a criação de um ambiente fiscal amigo do contribuinte e orientado para o desenvolvimento, através da revisão do sistema tributário nacional, da modernização da administração fiscal e da simplificação dos procedimentos para empresas e cidadãos.

No domínio das infraestruturas, o programa define a elaboração de um Plano Nacional de Infraestruturas como uma das prioridades, com investimentos previstos nos setores dos transportes, energia, digitalização e urbanismo.

Segundo Francisco Carvalho, para os transportes marítimos, o programa prevê a revisão do modelo de concessão, a aquisição progressiva de navios próprios e a criação de um teto máximo de 500 escudos nas passagens marítimas para residentes, subsidiado pelo Estado.

No transporte aéreo, a proposta inclui a regulação do mercado doméstico, a entrada de novos operadores e um teto máximo de 5 mil escudos para as ligações aéreas internas.

Na transformação digital, o Governo estabelece como objetivo tornar Cabo Verde uma nação plenamente conectada até 2031, com expansão da cobertura 5G, tarifas sociais de internet para famílias de baixo rendimento, reforço da cibersegurança e criação de um Estado Digital Integrado, com serviços públicos mais acessíveis através de plataformas digitais.

Nos setores estratégicos da economia, o turismo mantém-se como uma das apostas centrais. O programa defende uma mudança do atual modelo baseado sobretudo no turismo de sol e praia, apostando na diversificação da oferta através do turismo cultural, ecológico, rural, náutico, desportivo e de eventos.

Na agricultura, pecuária e pescas, o executivo assume como prioridade o aumento da produção nacional e a redução da dependência alimentar externa. Entre as medidas previstas estão a modernização dos sistemas produtivos, a expansão da irrigação eficiente, a agricultura de precisão, o reforço da investigação aplicada e a valorização das cadeias de produção nacionais.

O programa prevê também a criação do Banco de Investimento Agro-Azul, destinado a disponibilizar linhas de crédito específicas para os setores agrícola, pecuário e pesqueiro, além da implementação de seguros agrícolas e das pescas adaptados aos riscos climáticos.

A economia azul é apresentada como um dos principais motores de desenvolvimento do país, tendo em conta a dimensão da Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde. O Governo pretende modernizar a frota pesqueira, desenvolver a aquacultura, reforçar as infraestruturas portuárias e apostar no turismo marítimo, investigação oceanográfica e inovação ligada aos recursos do mar.

Na cultura, a proposta governativa assume as indústrias culturais e criativas como um setor económico com potencial para gerar emprego e rendimento, sobretudo entre os jovens. Entre as medidas previstas estão o reforço do financiamento às atividades culturais.

Na educação, o programa prevê a melhoria da qualidade do ensino superior através da qualificação do corpo docente, modernização dos currículos, reforço da investigação científica e maior ligação entre universidades e mercado de trabalho. A digitalização do ensino superior e a criação de fundos nacionais para investigação científica fazem parte das medidas propostas.

Na saúde, o Governo aponta para a valorização dos profissionais do setor, através da criação de incentivos para a fixação de médicos, enfermeiros e técnicos especializados nas ilhas e zonas mais remotas. O programa prevê ainda a digitalização dos serviços de saúde, com a implementação do Prontuário Clínico Eletrónico Nacional, expansão da telemedicina e criação de sistemas integrados de gestão hospitalar.

Na prevenção de doenças, o executivo propõe reforçar os programas de vacinação, combater doenças crónicas não transmissíveis, melhorar a resposta dos cuidados primários e ampliar a cobertura da saúde mental e psiquiátrica no país.