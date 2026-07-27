Cooperação China-Cabo Verde entra numa nova fase após os 50 anos - embaixador

A cooperação entre Cabo Verde e China entra numa nova etapa, marcada pela consolidação das relações bilaterais e pela procura de novas áreas de parceria, após cinco décadas de ligação diplomática entre os dois países.

Em entrevista conjunta à Inforpress e à RTC, o embaixador de Cabo Verde na China, Arlindo do Rosário, afirmou que os dois países atravessam “uma fase muito boa de geração de trabalho”, com perspectivas de aprofundamento da cooperação em diferentes domínios.

Segundo o diplomata, a relação entre os dois países tem sido construída com base em áreas tradicionais de cooperação, como educação, saúde e agricultura, mas o momento actual exige uma abordagem mais ampla, capaz de responder aos novos desafios de desenvolvimento.

“Estamos em fase de consolidação da cooperação. Estamos a promover a cooperação, principalmente em áreas tradicionais, mas também há espaço para novas áreas de intervenção”, afirmou.

Arlindo do Rosário destacou que a adesão de Cabo Verde, em 2024, durante o Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), à iniciativa de elevação da parceria estratégica entre os dois países representa um marco importante para o relacionamento bilateral.

Para o embaixador, a nova fase deve ser acompanhada por uma cooperação mais dinâmica, envolvendo não apenas os governos, mas também instituições, municípios, universidades e sector privado, de modo a criar benefícios mais próximos das populações.

“Há espaço para desenvolver uma cooperação mais descentralizada, a nível provincial ou de cidades. Temos algumas cidades que são geminadas com Cabo Verde e esse relacionamento mais próximo pode trazer resultados importantes”, explicou.

O diplomata referiu-se ainda ao papel de plataformas como o Fórum Macau no fortalecimento das relações entre Cabo Verde e a China, considerando-as instrumentos importantes para aproximar empresários, instituições e investidores dos dois países.

Na sua perspectiva, a experiência chinesa demonstra a importância do planeamento e da continuidade das políticas públicas para alcançar resultados de desenvolvimento sustentável.

“A China ensina que o desenvolvimento exige planeamento, seguimento e implementação daquilo que é definido”, disse, acrescentando que Cabo Verde pode retirar aprendizagens dessa experiência, adaptando-as à sua realidade.

Arlindo do Rosário salientou que, ao longo dos 50 anos de relações diplomáticas, a cooperação sino-cabo-verdiana tem criado uma base de confiança mútua, que deve agora ser aproveitada para construir uma agenda renovada.

“É um trabalho de continuidade, de semear para que os resultados possam aparecer. O importante é manter uma relação baseada na confiança e na cooperação”, afirmou.

O embaixador defendeu ainda que o conhecimento mútuo entre os dois países deve continuar a ser aprofundado, sublinhando que a China actual apresenta novas oportunidades em áreas como inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável.

“Precisamos conhecer mais a China, assim como a China precisa conhecer mais Cabo Verde. Só assim conseguimos identificar melhor os espaços onde podemos trabalhar juntos”, concluiu.