SCM realiza formação para técnicos da Câmara Municipal da Praia

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) realiza de 26 até 30 deste mês, uma acção de formação, para os técnicos da Câmara Municipal da Praia, do Front-office, da Direcção de Cultura e Economia Criativa e das Delegações Municipais.

Esta acção de formação acontece, no âmbito do protocolo de parceria entre a Sociedade Cabo-verdiana de Música e a Câmara Municipal da Praia.

Segundo uma nota enviada pela SCM, estas acções formativas visam dotar os técnicos da CMP, com as ferramentas que facilitam a integração dos autores e artistas do município no sistema de protecção dos direitos autorais e conexos, e simultaneamente com as ferramentas para os processos operacionais de emissão de licenças para utilização de música nos diferentes espaços e eventos que utilizam música nos respectivos negócios e actividades culturais.

Para a SCM, estas acções formativas vão criar condições para que esta entidade gestora de direitos de autores e conexos descentralize os seus serviços no município da Praia, com a abertura dos mesmos afectos ao Balcão Único da CMP, ao Pelouro da Cultura e nas diversas Delegações Municipais.

“Estas acções de Formação que também se enquadram no plano de actividades da SCM para o ano 2021, em que a nossa instituição tem em agenda um ciclo de acções de formação destinados a técnicos municipais, autores e artistas locais, agentes culturais, utilizadores de música e instituições parceiras dos diferentes municípios do país, tendo em vista fomentar o desenvolvimento local, dotando os municípios de projectos que criam valor para o sector das indústrias criativas e das actividades culturais e o respectivo fomento para o aceleramento na normalização dos pagamentos dos direitos autorais no país”, refere a mesma fonte.