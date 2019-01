Associação diz que agências nacionais não vão receber rendimentos da TSA

A Associação das Agências de Viagens de Cabo Verde encara com normalidade a entrada em vigor da Taxa de Segurança aeroportuária mas diz que vão ser as grandes agências emissoras de turistas a receber os dividendos.

“A AAVTCV regista com normalidade o anuncio da entrada em vigor da nova Taxa Aeroportuária no país, desde o dia 01 de Janeiro”, começa por dizer a Associação das Agências de Viagens de Cabo Verde no comunicado enviado à comunicação social.

No entanto, destaca igualmente aquela associação, “é convicção da AAVTCV e seus associados que, assim como está a maioria das agências de viagens cabo-verdianas não estarão em condições de beneficiar da mesma” uma vez que a maioria das agências existentes em Cabo Verde “não funcionam propriamente como agências de turismo(…). O que equivale dizer que este novo quadro deverá beneficiar essencialmente as grandes agências emissoras de turistas”.

Para a Associação, a solução está na implementação de “um programa de fomento empresarial e que possa ajudar as agências nesta necessária modernização e ampliação dos seus negócios e poderem assim acompanhar a evolução do mercado” e dentro dessa estratégia, anuncia o comunicado da AAVTCV, já foram estabelecidos contactos com “a nossa congénere de Macau para uma forte parceria e que inclui áreas como a formação dos quadros associados, como também uma representação da AAVTCV, por forma a conseguirmos uma melhor promoção do destino Cabo Verde”, com a embaixada russa em Cabo Verde “estando a AAVTCV, neste instante, a pôr de pé uma estratégia de comunicação junto à referida embaixada, virada para os operadores e turistas russos” e com o Turismo de Portugal para “trazer mais negócios para os pequenos operadores do ramo em Cabo Verde, que são a maioria das agências nacionais do ramo”.