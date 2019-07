​Cabo Verde Airlines foi a companhia com mais reclamações por número de passageiros em Portugal

A Cabo Verde Airlines (ex-TACV) foi a companhia aérea a operar em Portugal com maior rácio de reclamações por passageiros transportados. Os dados são da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e dizem respeito ao segundo semestre de 2018.

Em termos absolutos, com 133 reclamações registadas, de Julho a Dezembro de 2018, a companhia nacional ficou atrás da TAP (3.787 reclamações), Ryanair (377), Orbest (148) e Sata (135). Contudo, estas companhias tiveram um número muito superior de passageiros transportados.

No caso concreto das companhias aéreas estrangeiras a operar em Portugal, "as principais companhias aéreas de baixo custo - Ryanair e Easyjet - reuniram 37,6% (48% em igual período de 2017) das reclamações contabilizadas neste segmento, mas a companhia aérea TACV - Transportes Aéreos de Cabo Verde registou o segundo maior aumento homólogo, em volume, com um acréscimo de 123 reclamações [10 no período homólogo, uma variação de 1.230%], posicionando-se, igualmente, como a segunda companhia aérea estrangeira com maior número de reclamações dirigidas [atrás da Ryanair]", lê-se no relatório.

Feitas as contas às reclamações por passageiros transportados, o indicador mais relevante, porque relaciona o número de passageiros de cada companhia com o número de reclamações apresentadas ao regulador, a Cabo Verde Airlines recebeu 2,9 reclamações por cada 1.000 passageiros. A Orbest 1,95, a Tunisair 1,78, a Privilege 0,79 e a TAP 0,45.

Globalmente, os cancelamentos de voos lideraram os motivos das queixas à ANAC (25,1%), atrasos nas viagens (20,9%), atrasos que geraram perda de ligação a outro voo (16,1%) seguiram-se na lista. Os problemas nas bagagens, 7,5% (514 casos) foram a quarta razão para reclamações.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) é a autoridade em matéria de aviação civil em Portugal, equivalente à cabo-verdiana Agência de Aviação Civil. A ANAC exerce funções de regulação, fiscalização e supervisão do sector da aviação civil.