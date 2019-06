"Cabo Verde Airlines está na disposição de colocar em Cabo Verde dois ATR" para as ligações internas - MpD

Os deputados do MpD eleitos para São Vicente garantem a resolução do problema de transportes aéreos para São Vicente "para breve", embora sem avançar datas. Garantia dada hoje, por João Gomes, porta-voz do grupo, em conferência de imprensa.

Segundo o parlamentar, as negociações decorrem neste momento ao mais alto nível, para uma solução definitiva do problema das ligações internacionais, com ligações numa base de complementaridade ao hub na ilha do Sal

“O Governo está atento a isto. Posso lhe garantir que no passado mês de Abril realizaram-se três reuniões ao mais alto nível, nas ilhas Canárias, entre membros do governo com responsabilidades nesta pasta e os responsáveis da empresa [Binter]. Não posso provar por 'A+B' como é que as coisas estão correr, mas posso dizer que, inclusive, a Cabo Verde Airlines está na disposição, se o problema com a empresa que neste momento faz a ligação não se resolver, de colocar em Cabo Verde pelo menos dois ATR para assegurar as ligações, porque o hub é na ilha do Sal”, afirma.

João Gomes garante que os deputados "não estão satisfeitos com o actual estado das ligações aéreas" mas pede o benefício de dúvida.

“Se eu sair de São Vicente e tiver que parar uma hora na Praia ou no Sal para ir para Lisboa fá-lo-ei sem nenhum problema. Agora não posso é ir para o Sal, ter que dormir no Sal, pagar o hotel, isso não, isso não queremos. Não estamos satisfeitos. Agora, nós pedimos aos são-vicentinos que nos dêem o beneficio de duvida, porque encontrámos uma empresa na situação que todos nós sabemos, não podemos agora estar a naufragar em lágrimas do passado, queremos é apresentar soluções”, sublinha.

O fim da operação da TACV para São Vicente aconteceu em Setembro de 2017, por decisão da nova gestão da empresa.

A retoma dos voos, tal como acontecia até Setembro de 2017, tem sido uma exigência, nomeadamente, dos operadores económicos, os mais afectados pela medida.

O aumento das ligações internas é também outra reivindicação dos são-vicentinos.