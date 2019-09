​Agências de viagens fazem investida no mercado turístico russo

A Associação das Agências de Viagem e Turismo (AAVTCV) apresentou sábado, 7, em São Petersburgo, Rússia, as potencialidades de Cabo Verde a nível turístico. A organização está de olhos postos num dos maiores mercados emissores de turistas no mundo.

O acto teve lugar no âmbito da promoção de Cabo Verde pelo Ministério do Turismo e Transportes de Cabo Verde, que acontece na Rússia, a propósito da 23.ª Assembleia Geral, 62.ª Reunião da Comissão Africana e 111.ª Reunião da Comissão Executiva, todos da Organização Mundial do Turismo (OMT), de hoje a quarta-feira, na cidade de São Petersburgo.

Em comunicado emitido hoje, a AAVTCV refere que a representante e membro do Conselho Directivo da associação, Luísa Jorgensen, pôde mostrar a diversidade e riqueza de Cabo Verde, “um país, dez ilhas e dez destinos e as potencialidades de cada ilha”.

A responsável procurou mostrar que o arquipélago não é apenas sol e praia, tendo apresentado atractivos como o Carnaval de São Vicente, as paisagens compostas pelos vales e montanhas de Santo Antão, a Cidade Velha - património histórico da humanidade, e a imponência do Vulcão do Fogo.

“Foi, também, um momento para falar sobre a música e a riqueza cultural das Ilhas, com uma gastronomia diversificada, dando ênfase ao nosso peixe fresco e produtos do mar tão apreciado em todo o mundo”, lê-se no documento.

“A ocasião providenciou ainda um disputado e participado momento de perguntas à nossa representante que pôde ainda esclarecer sobre os programas e pacotes oferecidos por nossas agências, onde os turistas possam combinar quatro a cinco ilhas e sobre os transportes internos (inter-ilhas e nas ilhas) e da famosa morabeza crioula aliada a uma essencial comodidade que importa preservar que é a segurança nas nossas ilhas e que permite viagens de turistas individual e/ou em grupos com relativa tranquilidade”, refere.

Para a Associação das Agências de Viagem e Turismo, esta é mais uma etapa do esforço para alargar o mercado e proporcionar mais oportunidades de negócios para os associados.

A associação acredita que a sua participação na acção de promoção de Cabo Verde na Rússia trará bons frutos num futuro próximo e promete continuar a trabalhar com a Embaixada Russa em Cabo Verde, o Governo e outros parceiros para potencializar ao máximo e consolidar os resultados “desta importante investida no mercado turístico russo”.