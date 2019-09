​Governo quer reforçar laços com a Rússia nas áreas do turismo e transportes aéreos

O Governo, através do Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, participa de 9 a 13 deste mês na 23.ª Assembleia Geral, 62.ª Reunião da Comissão Africana e 111.ª Reunião da Comissão Executiva, todos da Organização Mundial do Turismo (OMT). Os eventos acontecem na cidade de São Petersburgo na República Federativa da Rússia.

O ministro, que se desloca amanhã a São Petersburgo, terá encontros bilaterais e multilaterais à margem dos eventos. Tal como a última Assembleia Geral, em 2016, o ministro cabo-verdiano, mais uma vez, será eleito um dos vice-presidentes da Assembleia Geral.

Em nota de imprensa, o Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo informa que José Gonçalves chefia uma "importante delegação" de representantes públicos e privados, dos sectores do turismo e transporte aéreo para a realização de uma missão de divulgação e promoção do destino turístico Cabo Verde, com o objectivo de penetração neste importante mercado turístico russo, actualmente no top 10 dos mercados emissores do mundo.

Um dos pontos altos da missão à Rússia será um evento promocional e cultural a realizar-se num dos principais hotéis da cidade, onde o José Gonçalves fará uma comunicação aos participantes dos sectores do turismo e transportes aéreos da Rússia e à imprensa. Segundo o Governo, o foco vai estar na criação de todas as condições para o lançamento das operações turísticas entre os dois países, “tendo em conta o destino turístico Cabo Verde, um país atractivo, seguro, acessível, estável e com inúmeras oportunidades, não só para se fazer turismo, mas também, para se investir, nos mais diversos sectores”.

“Para além de encontros B2B e B2G/G2B entres os participantes dos dois países, consta da agenda da missão da delegação ministerial cabo-verdiana à Rússia, a apresentação de propostas de cooperação institucional na área do turismo, bem como de facilitação dos transportes aéreos entre as respectivas operadoras, estatais e privadas”, lê-se.

“De notar que o Governo de Cabo Verde tem trabalhado afincadamente na criação de condições favoráveis para gerar conectividade aérea e facilidades de entrada nos respectivos países com vista a potenciar a conectividade e fomentar o fluxo do turismo entre os dois países”, afirma.

A nota do executivo realça a assinatura do acordo de isenção de vistos em Maio último, o qual já está em vigor na Rússia e em fase final da sua entrada em vigor em Cabo Verde, logo após a ratificação pelo Parlamento. Está também prevista a abertura, “para breve”, do Consulado Honorário de Cabo Verde em Moscovo, “o qual irá dinamizar ainda mais o turismo e as relações comerciais e empresariais entre os dois países”.