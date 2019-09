INE apresenta agregador de dados estatísticos

Síntese de Indicadores Económicos e Financeiros foi apresentada hoje pelo INE e pretende ser uma plataforma onde se agregam dados estatísticos económicos e financeiros.

Integrado no que diz ser "um processo de modernização e disseminação de estatísticas oficiais", o Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentou hoje a Síntese de Indicadores Económicos e Financeiros.

Explica o instituto que esta síntese surge como "resultado do diálogo permanente entre o INE e os utilizadores e visa suprir uma das necessidades existentes no que diz respeito à produção de estatísticas de conjuntura, possibilitando a complementaridade entre as estatísticas quantitativas e qualitativas produzidas pelo INE e outros órgãos do sistema estatístico Nacional".

"Trata-se de um produto inovador, que agrega um conjunto de indicadores macroeconómicos sobre a economia nacional e internacional e apresenta os indicadores sob forma de tabelas e gráficos. Os referidos indicadores são expressos em valores monetários, absolutos, relativos, taxas de variação, etc. e, ainda, referidos no âmbito temporal, entre outras variáveis".

Celso Ribeiros, vice-presidente do INE, disse, durante a conferência de imprensa que serviu para apresentar este novo produto, que "a produção de estatística deve corresponder às necessidades dos utilizadores em geral e dos decisores.

Com este objectivo o INE decidiu que é altura de darmos mais atenção às estatísticas económicas" e este novo produto surge como uma sistematização das estatísticas "não só do INE como do Banco de Cabo Verde e do Gabinete de Planeamento do Ministério da Finanças".

"Tentamos disponibilizar as estatísticas com melhor qualidade e mais atempadamente de forma a suportar as decisões, porque as estatísticas económicas constituem um pilar para o desenvolvimento de qualquer país. Neste contexto o INE abraçou este desafio, consciente das dificuldades. Temos tido o apoio o BCV e do FMI. Este é um produto que demonstra a importância das estatísticas económicas", concluiu.

De referir ainda que esta Síntese de Indicadores Económicos e Financeiros "já está disponível no site do INE, devendo em breve assumir o formato de uma plataforma web dentro do site do instituto", explicou Janecas Santos, técnico do INE responsável pela concretização deste projecto.