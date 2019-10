BCV aponta para PIB a crescer a 5% 2020

Previsões do Banco de Cabo Verde apontam para valores idênticos aos avançados pelo FMI. No próximo ano a economia nacional deve crescer 5%.

“O cenário central das actuais projecções do Banco de Cabo Verde aponta para a manutenção do ritmo de crescimento económico em torno de cinco por cento em 2019 e 2020, sustentado, no presente ano, na dinâmica dos consumos privado e público, bem como das exportações líquidas, e, no próximo ano, num maior dinamismo dos investimentos”, destaca o Banco de Cabo Verde no Relatório de Política Monetária hoje publicado.

O banco central aponta ainda que o “desempenho do consumo privado em 2019” está a ser “suportado pelo impacto positivo, no rendimento disponível das famílias, da actualização de salários (na administração pública, sobretudo) e da pensão social (a qual se adiciona o aumento do número de beneficiários), assim como do aumento dos rendimentos de exploração e das remessas dos emigrantes, aos quais se associa alguma redução da inflação e crescimento do emprego”.

Quanto à inflação, o BCV aponta para valores entre os 1,2% em 2019 e 1,3% em 2020. “Considerando as expectativas mais recentes de evolução da procura agregada e da inflação importada perspectiva-se que a inflação média anual se situe em torno de 1,2 por cento em finais de 2019 e 1,3 por cento em 2020”.

O BCV aponta ainda para “a persistência de condicionalismos administrativos e financeiros” que constrangem “realização de investimentos no país constitui um risco à materialização das actuais perspectivas de evolução do investimento e do produto interno bruto”.