Economia Marítima: Tutela quer Zona Económica Especial a sair do papel em 2020

Depois da finalização do quadro legal, próximo ano poderá ser de avanços concretos na ZEEEM

O ministro da Economia Marítima recorda que o mar é “central” no programa de governo. José Gonçalves espera que o quadro legal da Zona Económica Especial de Economia Marítima (ZEEEM) esteja concluído até ao final do ano, para que 2020 seja um período de concretizações. Aprovado em Conselho de Ministros, e actualmente no Parlamento, para apreciação dos deputados, o diploma que cria a ZEEEM deverá terminar as tramitações processuais nos próximos meses. Ao Expresso das Ilhas, José Gonçalves estima, um novo ano de avanços concretos na implementação da estratégia do governo para a economia marítima, na qual São Vicente tem o papel principal.

“Em São Vicente vai coexistir a indústria, ligada aos portos e afins, estaleiros, complexos de pesca e tudo mais, na zona sul de Saragarça, enquanto o resto de São Vicente fica adstrito ao turismo, sobretudo ligado ao mar e ao turismo urbano, que também é de extrema importância”, antecipa.

Nas últimas semanas, o Conselho de Ministros aprovou a criação da Universidade Técnica do Atlântico e da Escola do Mar, além de institucionalizar o chamado Campus do Mar, todos com sede no Mindelo. A tutela tem defendido uma visão integrada da economia da economia ligada ao oceano, que inclua o ensino e a investigação, mas também as actividades cos­teiras e a exploração susten­tável dos recursos marinhos.

“2020 é o ano do inicio da implementação. Há uma sede montada, para começar a implementação. Até agora, tem sido mais o aspecto ligado a estudos e planeamento, tudo aquilo que é a preparação do modelo legislativo, para dar corpo e substância legal. A partir do próximo ano, começamos a fase de planeamento mais específico, articular com potenciais investidores, começar com road shows nos vários mercados internacionais para atrair e sensibilizar potenciais investidores”, espera o ministro.

A propósito da captação de investimentos para as diferentes Zonas Económicas Especiais que o executivo pretende criar, o Grupo de Apoio Orçamental (GAO) alertou, na última semana, para a necessidade de se fazer “uma análise do mercado e uma análise de investidores”. Para o GAO, no documento que resume a mais recente missão ao país, esta prospecção é importante para se perceber “quais categorias de investidores potencialmente se localizariam na ZEE e quais os mercados que eles almejam alcançar”.

Monitorização do oceano deve envolver todas as partes

O coordenador científico do Centro Oceanográfico do Mindelo, Vito Ramos, considera que Cabo Verde tem feito esforços para uma maior preservação do oceano. O responsável destaca as acções de cooperação com organizações internacionais.

Para Vito Ramos, um dos convidados da Cabo Verde Ocean Week, uma boa governação do oceano exige um bom plano de monitorização, elaborado com o envolvimento de todos.

“Esse bom plano de monitorização custa e só pode ser feito numa base colaborativa e de cooperação. Tanto é que a abordagem da governança, monitorização, promoção de políticas de sustentabilidade ambiental só é possível se conseguires fazer uma abordagem colaborativa e participativa no sentido, primeiro, horizontal – onde participam todas as instituições, os líderes locais, o Governo, empresas – mas também vertical – estamos a falar de coordenação”, refere.

A poluição, a sobreexploração de recursos, a destruição de habitats, a degradação ambiental, o desaparecimento da biodiversidade e a introdução de espécies exóticas são ameaças que o oceano enfrenta. A protecção dos recursos deve ser vista, não só como uma questão ambiental, mas também como um elemento económico e político.

“Nas pescas, quando fazemos trabalho na comunidade, formação sobre as melhores práticas das pescas, melhor uso das artes das pescas. Politicamente, quando é ratificada uma convenção, estamos obrigados a cumprir, porque temos que apresentar os relatórios. Cabo Verde tem estado a participar e a tentar organizar o chamado marine spatial planning [ordenamento do espaço marinho]. Esse tipo de práticas vai de uma abordagem local para uma abordagem regional e, posteriormente, a nível global”, aponta.

FR/NAF





Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 939 de 27 de Novembro de 2019.