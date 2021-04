Comércio externo diminui em todas as frentes

Exportações, importações e reexportações, todas diminuíram no 1º trimestre de 2021, face ao mesmo período do ano passado. Os dados, ainda provisórios, constam das Estatísticas do Comércio Externo do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgadas.

A nível das exportações, refere o INE, no 1º trimestre de 2021, houve um decréscimo das Exportações na ordem de 36,8% relativamente ao mesmo período de 2020.

As importações diminuíram 11,6% e nota-se ainda uma diminuição das reexportações em 40,4%, comparativamente ao 1º trimestre de 2020.

No período em análise, acrescenta-se no resumo, o deficit da balança comercial diminuiu (9,8%) e a taxa de cobertura diminuiu em 1,9 pontos percentuais.

Falando em dinheiro, isso traduz-se, a nível da exportação nacional, numa redução de 1,2 milhões de contos referentes ao período homólogo de 2020, para 791 mil contos. O decréscimo é assim de 461 mil contos (-36,8%).

A Europa, continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 94,1% do total das exportações nacionais. A nível de países, a Espanha, lidera o ranking dos principais clientes na zona económica europeia, representando 34,6% no 1ºtrimestre de 2021, mas diminuindo 26,1 p.p. face ao trimestre homólogo, aponta o INE.

Entre os produtos exportados por Cabo Verde, os preparados e conservas lideram o ranking com um peso de 49,4%. Os peixes crustáceos e moluscos ocupam o segundo lugar (17,7%) e os vestuários a terceira posição (11,9%).

Na reexportação, foram envolvidos 3,8 milhões de contos, contra 6,4 no mesmo período do ano passado, naquela que é a maior queda destas estatísticas.

Na importação baixou-se dos 18.3 milhões de contos para 12.2 milhões de contos, comparando os dois períodos.

O continente europeu, continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com 75,3% do montante total (contra 77,9% do mesmo período do ano transacto), seguido da Ásia/Oceânia (11,7%), da América (7,9%), do “Resto do Mundo” (3,1%) e da África (2,0%).

Por países, Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 49,5%, e França ocupa o segundo lugar com 5,9%. Ambos os países registam percentagens das importações superiores às do período homólogo. De seguida, China, Países Baixos e Espanha com 5,9%, 4,4% e 3,9% respectivamente, apresentam diminuições nas importações.

Quanto aos produtos importados, sublinha o INE que dez principais produtos importados, atingiram 55,7% do montante total das importações de Cabo Verde. Os produtos mais importados foram: Combustíveis com 10,5%, Máquinas e motores com um peso de 9,7%, reatores e caldeiras com 7,0%, Veículos automóveis com 6,9%, e Ferro e suas Obras com 5,3%.

Ainda sobre as importações, analisando as grandes categorias de bens, mostra-se que, no 1º trimestre de 2021, todas as categorias de grupo evoluíram negativamente em relação ao mesmo período de 2020.

Os Bens de Consumo continuam a ser a principal categoria económica de bens importados (44,7%), seguido dos Bens Intermédios com (33,2%), Bens de Capital com (11,5%) e Combustíveis com um peso de 10,5%, do total das importações face ao mesmo período de 2020, conforme se lê também na nota de imprensa do INE.