Governo aprova proposta de lei do Orçamento Rectificativo para 2021

O governo aprovou esta quinta-feira a proposta de lei de Orçamento Rectificativo (OR) de 2021, no valor de 78 mil milhões de escuros, representando um crescimento de 0,1% da dotação inscrita no orçamento ainda em vigor.

O documento foi aprovado durante o Conselho de Ministros realizado no passado dia 1 de Julho.

“No presente instrumento está-se a prever recurso ao endividamento público de 23 milhões de escudos e prevê-se ainda, Stock equivalente a 158,6% do PIB até finais de 2021”, anunciou Filomena Gonçalves durante uma conferência de imprensa sobre o balanço da reunião do Conselho de Ministros.

Conforme declarou as previsões de crescimento económico (6,8 a 8,5% do PIB, inflação (1,2%), déficit orçamental (9,6%), taxa de desemprego (17,1%) e nível de endividamento (151,7% do PIB), foram e continuam a ser afectadas pela crise económica e sanitária.

As mesmas, prosseguiu, são reflectidas na nova proposta orçamental para 2021, uma revisão em baixa do crescimento do PIB entre 3 a 5,5%, uma taxa de desemprego de quase 14,2% até final do ano e um déficit orçamental de 13,6% do PIB.

“Apesar do cenário, o Orçamento Rectificativo prevê reforço de medidas para as famílias, as empresas e empregabilidade, inclusão social e economia marítima, no valor que ascende a 5 mil milhões de escudos”, frisou.