​A capitalização bolsista cresceu 17,2% em 2022, fixando-se nos 106.844,3 milhões de escudos, representando 43,7% do Produto Interno Bruto (PIB), divulgou o banco central.

Os dados constam do relatório do estado da economia de Cabo Verde, consultado pela Lusa, indicando que é o resultado do aumento da capitalização de todos os segmentos, com destaque para o segmento da dívida pública.

De acordo com o Banco de Cabo Verde (BCV), a capitalização da dívida pública (que representou 84,2% do total da capitalização em 2022), cresceu 11,6%, reflectindo essencialmente, o aumento de emissões de bilhetes do tesouro em 3,5%, porquanto as emissões de obrigações do tesouro reduziram 11,6%.

No ano passado, prosseguiu o regulador bancário, o mercado de capitais registou um aumento na dinâmica de financiamento à economia, contribuindo igualmente, para a evolução positiva do sector financeiro nacional.

Por outro lado, constatou que a valorização das acções de quatro sociedades cotadas no mercado, bem como o “aumento expressivo” na emissão de obrigações ‘corporate’ pelas sociedades financeiras e não financeiras traduziram-se no crescimento da capitalização bolsista dos segmentos accionista (37,1%) e obrigacionista ‘corporate’ (82,2%).

Em 2022, o banco central referiu que a maior dinâmica do segmento de obrigações ‘corporate’ traduziu, por um lado, as emissões de duas sociedades não financeiras, dos ramos das telecomunicações e de actividades postais e correios, e de um agrupamento de empresas da construção civil.

O financiamento, prosseguiu, está associado à execução de investimentos do Estado, e por outro lado, às emissões de mais duas sociedades financeiras, uma instituição monetária (num total de 4 emissões.

“De realçar que, no mercado primário registou-se um aumento no volume total de emissões de 9,6% (68,5% em 2021), fixando-se nos 27.969,2 milhões de escudos, frisou o BCV.

Por sua vez, o número de transacções no mercado secundário reduziu de 60 em 2021 para 58 em 2022, representando um volume total de transacções de 119,9 milhões de escudos, arrecadados, sobretudo, em negócios fora da bolsa de obrigações empresariais e municipais.

Em Maio, o presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), Miguel Monteiro, disse que a capitalização bolsista cresceu praticamente 12 vezes nos últimos 20 anos.

O responsável acrescentou que em Dezembro de 2022, a BCV contava com 208 títulos cotados no mercado de cotações oficiais, nomeadamente 193 títulos de tesouro, três obrigações municipais, oito obrigações ‘corporate’ e quatro acções ordinárias, além de seis bancos registados como operadores de bolsa.

Monteiro recordou que nos finais de 2005, ano da reabertura da BVC, a capitalização bolsista era de apenas cerca de 9.000 milhões de escudos e que estavam admitidos à cotação apenas 44 obrigações do tesouro e acções de três empresas e quatro bancos registados como operadores de bolsa.

O presidente considerou que 25 anos após a criação da instituição e 18 anos após a sua reabertura, o crescimento tem sido "notável", tendo quatro empresas cotadas, mas o objectivo é chegar a 10 em 2025.