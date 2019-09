Edição 929

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com Maritza Rosabal Ministra da Educação: “Estamos em intensa mudança, uma mudança de paradigma”.

A educação está a passar por uma mudança estrutural, num curto período de tempo, aponta a Maritza Rosabal, nesta conversa com o Expresso das ilhas, que tem como espinha dorsal o projecto educativo que se está a implementar. A par com o desenvolvimento curricular, e toda a reforma que está a ser feita a nível de conteúdos, abordagens pedagógicas e gestão escolar, a vertente da inclusão social reforça-se este ano lectivo. Aliás, o próprio lema que marca 2019/2020 demostra o foco norteador das acções educativas em curso e previstas: “Juntos pela qualidade sem deixar ninguém para trás”. A ministra da Educação (que tutela também a Inclusão Social) fala dessas medidas inclusivas e também da qualidade, outro destaque do mote. Quanto ao início do ano lectivo, que é o pretexto para este olhar sobre a educação, admitem-se pequenos constrangimentos, mas nada generalizado que ponha em causa o bom arranque das aulas, garante.

Também neste número, Júlio Lopes, presidente da Câmara Municipal do Sal: “A ilha do Sal está a viver uma nova era”. Em entrevista ao Expresso das Ilhas por ocasião do Dia do Município que se assinalou no passado dia 15, o edil salense não teve dúvidas em afirmar que o resultado dos três anos da sua gestão camarária está à vista de todos e que a ilha do Sal está a ser objecto de uma grande mudança a vários níveis, o que, nas suas palavras é bom, não só para a consolidação do destino turístico, mas também para dar mais qualidade de vida aos munícipes. Mesmo nos sectores mais vulneráveis como a saúde, educação e segurança Júlio Lopes enumera ganhos e promete em dois anos resolver a problema da habitação social na ilha do Sal, cujo défice em termos percentuais é o maior de Cabo Verde.

Cabo Verde Interilhas: Um mês de trabalho e de polémicas. Em pouco mais de um mês a Cabo Verde Interilhas já transportou mais de 60 mil passageiros e 4 mil veículos em 500 viagens completas entre as diversas ilhas do país e os dados a que o Expresso das Ilhas teve acesso mostram ainda que a empresa quer chegar ao final do ano com mais de 200 mil passageiros transportados nas diferentes linhas marítimas.

Seguros: Negócios e revolução digital, o caminho da inovação. Produtos específicos para um mercado global, mas que ao mesmo tempo serve de tubo de ensaio para soluções globais, esta é a realidade do sector dos seguros em Cabo Verde. A Garantia, companhia que está prestes a cumprir o 28º aniversário (no próximo dia 1 de Novembro) explicou ao Expresso das Ilhas como a tecnologia e o mundo digital vieram revolucionar o sector.

Na cultura, Cine Teatro do Plateau: Um palco de memórias. Já foram mais movimentadas as noites na Pracinha Luís de Camões, mais conhecida por Pracinha da Escola Grande, no Plateau. Isso, nos anos 50. Tudo graças ao Cinema da Praia. Os amantes de filmes faziam o seu passeio dominical naquele largo enquanto esperavam por mais uma sessão de cinema. Foram muitos os que puderam acompanhar o auge do cine teatro do Plateau, que, actualmente, para tristeza de alguns, abre as suas portas apenas ocasionalmente.

No interior, a opinião de Manuel Spencer Santos, Não deixemos cair o nosso património.