Três homens detidos por tráfico e comércio ilegal de armas e roubo

​A Polícia Judiciária deteve, esta quinta-feira, 20, fora de flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 34 e 46 anos, residentes nos bairros de Eugénio Lima e Achada São Filipe, suspeitos da prática de um crime de roubo com violência contra pessoas, um crime de detenção de arma de fogo, comércio ilícito de armas e de tráfico internacional e transferência de armas.

De acordo com uma nota de imprensa da PJ, enviada hoje às redacções, na posse dos detidos foram encontrados e apreendidos, uma arma de calibre 7.65 mm, 65 munições de calibre 6.35 mm, 7.65 mm e 357 magnum, uma catana e algumas embalagens de cigarros contrabandeados. Segundo o mesmo documento, um dos detidos é ex-recluso, condenado por crime de homicídio. “No âmbito deste processo, outros dois indivíduos, suspeitos de integrarem o mesmo grupo, foram capturados, anteriormente, e encontram-se já a cumprir pena na cadeia de São Martinho”, refere o documento. Os detidos foram presentes na tarde desta sexta-feira, 21, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção.

