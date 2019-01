Isenção de visto e TSA entram hoje em vigor. Guia de sobrevivência

Entram hoje em vigor as normas legais que isentam de visto os cidadãos da União Europeia que queiram entrar em Cabo Verde para estadias de curta duração. Ao mesmo tempo, passam também a vigorar as novas regras da Taxa de Segurança Aeroportuária (TSA). Guarde o flyer oficial, com todas as informações.

A partir de hoje, 1 de Janeiro de 2019, os cidadãos dos 28 países da União Europeia e de outros estados europeus, designadamente Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Reino Unido, Suíça, San Marino e Vaticano passam a beneficiar da isenção de vistos de curta duração (30 dias) para entrada no território nacional. Para compensar a perda de receitas causadas pelo visto, o Governo aprovou em Agosto as novas regras da TSA, agora fixada nos 3.400$00, nos voos internacionais, e 150$00, nos voos inter-ilhas. O pagamento da taxa, nos voos internacionais, é feito através de uma plataforma online ou à chegada ao aeroporto. Estão isentos do pagamento (apenas nos voos internacionais), os titulares de passaporte cabo-verdiano, filhos menores e cônjuge, também os naturais de Cabo Verde, filhos menores e cônjuge. Igualmente, ficam isentos os estrangeiros residentes em Cabo Verde, além de outros passageiros, em situações previstas na lei. Nos voos domésticos, a taxa é cobrada nos bilhetes de passagem, como até aqui. Faça download do flyer informativo, para mais detalhes:

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.