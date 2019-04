CIICLAA apresentado pela Universidade de Cabo Verde

A Universidade de Cabo Verde fez hoje a apresentação do Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e África (CIICLAA), criado em 2015.

Em declarações aos jornalistas, o director executivo do CIICLAA, José Pimenta Lima, diz que a Uni-CV resolveu fazer esta apresentação de modo a preparar um fórum, previsto para Setembro, que reúnirá académicos, investigadores e instituições para o estudo do clima.

A nível financeiro, José Pimenta Lima diz que o centro será auto-sustentável, através de projectos de investigação que for desenvolvendo.

"Os projectos terão que ser financiados, há variadíssimas formas de recursos, fundos, para a área do clima e das mudanças climáticas, e nós estamos num período em que, cada vez mais, todos os governos definem as mudanças climáticas e todo o combate às questões ligadas à vulnerabilidade, à resiliência, como prioridade das prioridades, Pensamos que há condições para conseguirmos avançar", afirma.

O CIICLAA tem por objectivo a investigação aplicada nas áreas das Geociências Ambientais na CPLP e nos restantes países de África, em particular relacionados com alterações climáticas e medidas de mitigação, adaptação de recursos hídricos e marinhos, ambiente, agricultura e desastres naturais, em articulação com os serviços públicos, universidades, instituições de investigação e outras entidades públicas ou privadas.