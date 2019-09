Campanha de produção rendeu 1,7 milhões de litros de grogue

​A IGAE revelou hoje que no cumprimento da lei que regula a produção do grogue de cana-de-açúcar foram fiscalizadas 262 fábricas, selados 336 alambiques e quantificada a produção de 1,7 milhões de litros de grogue.

De acordo com um comunicado da Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE), a autoridade informou que, em colaboração com a Polícia Nacional e as câmaras municipais, realizou, de 1 de Junho a 31 de Julho, a selagem dos alambiques nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Santiago e Brava, faltando selar somente três unidades na ilha do Maio.

Até a data foram fiscalizadas 262 fábricas de produção do grogue, menos 83 face o ano de 2018, selados 336 alambiques, e quantificada a produção de um milhão setecentos e vinte mil setecentos e dezoito litros de grogue.

Desta quantia, 81 por cento (%) da produção foi declarada na ilha de Santo Antão, 13% na ilha de Santiago, 5% na ilha de São Nicolau e 1% na ilha Brava.

De acordo com a mesma fonte, no âmbito do combate à utilização de açúcar e recalda para falsificação do grogue, foram apreendidos e destruídos cerca de quinhentos e trinta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro mil litros de solução de açúcar e recalda, o que daria para produzir cerca de 107 mil litros de grogue falsificado.

Em consequências dessas operações, foram iniciados cerca de duas dezenas de processos de contra-ordenação, que resultaram em cerca de 2,5 milhões de escudos em coimas.

Na Ilha de Santiago foi registada uma diminuição de 448 pessoas que recorreram ao uso de recalda e açúcar para falsificação do produto.

A IGAE identificou cerca de 2.500 pessoas, sendo a maioria das ilhas de São Antão e São Nicolau, que recorrem às fabricas de produção de grogue para solicitarem serviços de produção, por possuírem cana-de-açúcar.

A mesma fonte pede a essas pessoas, que desejam ver legalizadas as suas actividades comerciais e industriais, para se dirigirem às câmaras municipais e à Direcção Nacional da Indústria para o efeito.

A época de produção do grogue em Cabo Verde vigora de 1 de Janeiro a 31 de Maio. A IGAE, em colaboração com os seus parceiros, iniciou a 1 de Junho a selagem dos alambiques.