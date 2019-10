​CV Interilhas aluga catamarã para substituir navio Kriola avariado

A Cabo Verde Interilhas já terá contratado, por seis meses, uma embarcação catamarã no sentido de retomar a regularidade das ligações marítimas, na sequência da avaria no navio Kriola. Revelação feita hoje, no parlamento, pelo deputado do MpD, Miguel Monteiro.

Segundo o parlamentar, o barco, com maior capacidade de transporte de passageiros e carga, chega brevemente ao país. “Todos nós sabemos que o navio Kriola sofreu uma avaria no veio, e vai ficar cerca de um mês parado, porque vai ser fabricado um novo veio. Mas em alternativa a nova empresa já contratou, por fretamento em time charter, por seis meses, um catamarã que vai estar cá brevemente e que vai permitir retomar a normalidade das ligações. É um barco que vai ter capacidade para 430 passageiros, 50 viaturas e 18 camiões para, efectivamente, retomar a normalidade”, assegura. A avaria do navio Kriola foi comunicada à imprensa no dia 4 de Outubro, dia em que a embarcação não realizou a ligação Fogo/Brava, segundo a empresa, devido a “um problema técnico inesperado”. Miguel Monteiro garante que as linhas vão ser reforçadas brevemente com um navio construído na Correia do Sul. “Temos o novo navio construído na Correia do Sul que brevemente estará nos nossos mares, e que na próxima semana os inspectores devem ir à Correia para certificar o navio”, anuncia. A concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas, por 20 anos, entrou em vigor em 15 de agosto, sob a liderança da portuguesa Transinsular. O serviço tem sido alvo de várias críticas por vários quadrantes da sociedade.

