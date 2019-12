“Indisponibilidade de medicamentos continua mas a situação está controlada” - EMPROFAC

A Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos (EMPROFAC) afirma que a situação de indisponibilidade de medicamentos no mercado continua mas que a situação está controlada. A informação foi dada, à Rádio Morabeza, em São Vicente, pelo presidente do conselho de administração da EMPROFAC, à margem do encontro anual da Emprofac com os responsáveis das farmácias do Barlavento.

Segundo Gil Évora, para suprir as indisponibilidades prossegue em curso o plano de mitigação. O plano passa, nomeadamente, pela diversificação dos mercados fornecedores. “Temos estado a gerir essa situação, porque a indisponibilidade continua apesar de agora menos, mas continua. O plano de mitigação passa, por um lado, pela diversificação dos países [fornecedores] e, por outro, pela aceitação da ERIS [Entidade Reguladora Independente da Saúde] de metermos cá medicamentos em língua estrangeira, belga, italiana”, afirmou. Em meados de Junho e Julho registou-se a ruptura de alguns medicamentos para doentes crónicos, situação justificada pela EMPROFAC com a escassez de medicamentos no mercado português, principal fornecedor de Cabo Verde. Questionado sobre a privatização da empresa, Gil Évora afirma que o processo está em curso e que deverá ser concluído até Julho de 2020. “Sabemos que o processo já se iniciou porque a equipa, os consultores que estão a trabalhar no processo, já se reuniram connosco. Desde Setembro que o processo está a andar e pelo que sabemos o processo deverá estar concluindo até Junho/Julho de 2020”, assegurou. Recorde-se a que as empresas do sector farmacêutico (Inpharma e Emprofac) integram a agenda de privatizações de empresas públicas. Medida justificada pelo governo com “o objectivo de reduzir o tamanho do sector público empresarial”.

